POZZUOLI/ Nicola Guarino “torna a casa” per presentare il suo libro ed è “Tutto qui” – LE FOTO

POZZUOLI – Umanità, sensibilità, fragilità in un vortice di sensazioni che danno vita ad un passato lontano, impalpabile venato di nostalgia e malinconia per ciò che non c’è più, che non tornerà più ma che vive attraverso i ricordi e le storie. E’ questo il filo conduttore che lega gli otto racconti di “Tutto qui”, libro di Nicola Guarino presentato a Pozzuoli alla Mondadori Bookstore. Con lui in un ritmato e vivace dialogo, tale da stuzzicare interventi e domande dei tanti presenti, la giornalista ed editrice napoletana Donatella Gallone.

UN NAPOLETANO A PARIGI – Nicola Guarino, classe 1958, ha fatto tappa nella città flegrea dopo aver girato l’Italia e l’Estero per la presentazione del volume che lo ha impegnato per lunghi 7 anni. Dopo Pozzuoli sarà la volta di Avellino e poi Napoli (UBik di via Benedetto Croce) per poi fare rientro a Parigi, città ormai di adozione da diversi e lunghi anni, dove vive e lavora insegnando la lingua italiana all’Università della Sorbona e a Creteil Paris 12.

A MARIA – Il volume, edito da Graphe.it, è dedicato alla sorella Maria Guarino, scomparsa nel 2016, la cui assenza ha lasciato un vuoto incolmabile tra i tantissimi che la conobbero e frequentarono. Ella, proprio nella città di Pozzuoli, fondò l’associazione culturale “Il Corvo” che portò una ventata di cultura, arte, colori e creatività in un periodo storico, a ridosso del terremoto dell’ ’80, buio e rassegnato.

DAL CINEMA ALLA SCRITTTURA – Appassionato di cinema, Nicola Guarino nel “mettere in scena” i suoi racconti non dimentica della presenza del lettore. Per lui fondamentale il rapporto con loro, tale da stabilire un invisibile dialogo per poi trasportarli, attraverso una scrittura pulita ed emozionale, tra i vicoli, le vie, gli scorci di un Meridione senza tempo attraversato da personaggi reali o fittizi che in un modo o nell’altro hanno segnato la sua e la nostra vita.

