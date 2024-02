Carnevale a Forcella, musica e maschere – PROGRAMMA

NAPOLI – La storia di Carnevale come “gioco collettivo, esorcizzazione propiziatoria delle paure invernali in attesa della rinascita primaverile” verrà rappresentata con uno spettacolo di burattini diviso in due parti in programma a Napoli sabato prossimo, 10 febbraio, alle 19, nella Chiesa di San Giorgio Maggiore), nell’ambito di ‘Forcella in musica’ (direzione artistica del maestro Luigi Grima), dal titolo ‘Pulcinella e Carnevale-Le Guarattelle di Brunello Leone’.

Amicizia, gelosia, equivoci ed esilaranti vendette vedranno coinvolti Pulcinella e Carnevale.

PROTAGONISTI – “I protagonisti, tra mille peripezie, ci accompagneranno attraverso questo spettacolo che rappresenta un vero e proprio rituale propiziatorio di buon augurio per la rinascita della natura attesa in primavera.

Pulcinella e Carnevale è uno spettacolo adatto a tutte le età che fa tesoro delle esperienze condotte da Bruno Leone nei quartieri popolari di Napoli” sottolineano i promotori dell’evento, a ingresso libero, che vedrà anche in scena Armando Alfano (violino) e Nello Vitiello (percussioni).

LE TAPPE – La rassegna Forcella in musica – promossa dall’Associazione Discantus in collaborazione con l’Arcidiocesi, il patrocinio del Comune nell’ambito di Napoli Città della musica, e con la partecipazione del Liceo ‘Margherita di Savoia’ – proseguirà sabato 2 marzo con Marco Zurzolo in “O fischio ca nun fa paura”.

Altre tappe sono previste sabato 13 aprile (‘Contralto e mezzo’ con Daniela Innamorati, mezzosoprano, e Nicola Rando, sax contralto), l’11 maggio (‘Tutto d’un fiato’ con Wind Orchestra Liceo ‘Margherita di Savoia’) e, infine, sabato 8 giugno con ‘Giovani Note’ (Orchestra Liceo ‘Margherita di Savoia’).