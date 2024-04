CAMPI FLEGREI/ E’ allarme scossa 4.3? Sì ma è un’esercitazione

di Eva Martino

POZZUOLI – Oggi, 22 aprile 2024, un sisma di magnitudo 4.3 con epicentro nella zona dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli ha fatto crollare il molo di Baia, aperto una voragine a Via Lucullo e ha comportato lo sgombero di alcune palazzine con la presenza di feriti e disabili. Niente paura! E’ solo una esercitazione della Protezione Civile che, a partire dalle ore 8,00 di stamane, ha reso operativi tutti i centri di comando, coinvolto 4 scuole del territorio (una a Bagnoli, due a Pozzuoli e una a Bacoli) e consentito agli operatori di analizzare le criticità dello stato di emergenza ed apportare i dovuti miglioramenti. In particolar modo si sono analizzati gli scenari di rischio 1 e 2 del Piano Speditivo.

SCIAME SISMICO – Sono intervenuti i tecnici e i volontari della Protezione Civile, la Polizia municipale, le Forze dell’Ordine dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli e gli operatori del 118. L’esercitazione è partita da un comunicato nel quale l’Osservatorio Vesuviano ha informato la cittadinanza flegrea dell’inizio di uno sciame sismico con una scossa di magnitudo 2.9 localizzata tra la Solfatara e Pisciarelli. A seguire tante piccole scosse culminate con il sisma più intenso che ha provocato uno scenario fino ad ora mai vissuto.

Concluse le operazioni di simulazione si è tenuto nella sede comunale della Protezione Civile di Monterusciello un incontro con il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni ed il responsabile della Protezione Civile Regionale, Italo Giulivo. Le maggiori criticità sorte saranno migliorate nelle prossime simulazioni, in particolar modo in quella del 30 e 31 maggio: il collegamento video tra i punti di comando, in particolare tra il centro operativo e i comuni, e il coinvolgimento dei sanitari per l’evacuazione dei disabili. Per la comunicazione ai cittadini ogni il Comune ha delle app per il proprio sistema di comunicazione. In particolare l’app “Sindaci in contatto 2.0”; non si attiva it-Alert.