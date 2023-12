DIXIT, intuizione e spontaneità

Certe cose capitano, e con un po' di coraggio si parte. Basta un soffio di vita, una piccola credenza, e il gioco è fatto. L'attimo non domanda di meglio. Si passa il tempo ad ascoltare e la cosa inizia a pesare, come si sente e come accade quando si pensa, in tutta sincerità, alla soddisfazione di una chiacchierata, alle sue trattenute osservazioni e alle meditazioni sul sentiero del ritorno che inorgogliscono la scienza, grande protagonista di Dixit (LUPI EDITORE), il romanzo che vi presento non senza rendermi conto del rischio che ho abbracciato per raccontare qualche fatto in un tempo così avido di materia, così pesante, che occupa la storia con una curiosità che si giudica inopportuna, quando in realtà la curiosità è l'effimero della ragione, come vollero dimostrare i grandi illuministi del passato, sconvolti dal vuoto dell'età tracciata sorridendo dalla memoria che scompone le parti del discorso per evitare il rischio di sbarazzarsi dei corpi. Dixit, nello spirito è una sorta di enciclopedia: quel viale acceso dai secoli delle scoperte e delle soluzioni inutili. Resta il problema dell'uomo, qualche memoria di Dio e il contatto dolente con la tradizione, che non deve preoccupare, considerato il divario tra i sentimenti umani e la mente, così naturalmente interessata all'arte e dominata da un'astuzia arcana che incarna i valori nella trasformazione dello studio che tiene isolata la felicità determinabile con le emozioni applicate alla tecnica moderna.



(DIXIT, dal 13 novembre si può trovare su AMAZON)



Rosa Notarfrancesco



Rosa Notarfrancesco (SALERNO, 13 lug 1984), vive ad Arezzo dal 2007.



Nel 2021 pubblica E poi dimenticarsi, in Fluire 8 (Alla Chiara Fonte Editore). Per Lfa Publishing Editore pubblica nel 2022 Il miglior posto possibile. Sempre di quell’anno è Decalcomania (Porto Seguro Editore) e la partecipazione al numero speciale “Osare la pace” (Alla Chiara Fonte Editore).

Con Arduino Sacco Editore nel 2023 pubblica Anima sociale.