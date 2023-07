AC AFRAGOLESE, RAFFAELE MOSCA: ”UMILI MA AMBIZIOSI, SIAMO PRONTI A PARTIRE”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

SVELATO L’ORGANIGRAMMA ED IL PROGETTO SOCIETARIO DELL’AC AFRAGOLESE NEL CORSO DELLA CONFERENZA STAMPA TENUTA IERI PRESSO L’AD CAFE’ DI AFRAGOLA

“L’umiltà caratterizzerà l’operato della nostra società, ma l’ambizione viaggerà di pari passo ad essa. Vogliamo creare un concetto di calcio nuovo, che unisca tutte le componenti in gioco e che contribuisca a portare in alto il nome dell’AC Afragolese e della città di Afragola”.

Parole e musica di Raffaele Mosca, che nel corso della conferenza stampa tenuta nel pomeriggio di giovedì presso l’AD Cafè di Afragola, ha illustrato il progetto della nuova società da lui presieduta e che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza.

“Abbiamo lavorato sotto traccia, senza fare proclami – ha dichiarato il presidente dei rossoblù, – riuscendo in poco tempo a trovare una quadra dal punto di vista societario e creando un team che fin da subito ha lavorato con unione d’intenti e per il bene dell’AC Afragolese. Proveremo a non deludere nessuno, sapendo che dovremo tenere i piedi ben saldi a terra, ma con la consapevolezza di poter e dover far bene”.

Alle parole del presidente, hanno fatto eco quelle del direttore generale, Vincenzo Pannone.

“Con il presidente Mosca, è stato amore a prima vista. Ci siamo subito intesi sugli obiettivi e sulle cose da fare, senza parlare molto. Sono convinto – ha proseguito Pannone – che faremo tutti bene”.

In sinergia con Pannone, fin da subito ha operato il direttore sportivo Francesco Mennitto, anch’egli entusiasta del progetto.

“Non potevo dire di no alla chiamata del mio caro amico Vincenzo Pannone, ma soprattutto non potevo dire di no al presidente Mosca. Fin da subito ho compreso le sue capacità e la sua serietà ed è per questo che mi sono gettato a capofitto in questa nuova entusiasmante avventura”.

Avventura in cui sarà coinvolto in prima persona, mister Franco Fabiano, allenatore del nuovo corso rossoblù.

“Avevo tantissime richieste da squadre di categoria superiore – ha dichiarato il mister – ma ho dato priorità all’AC Afragolese. Con il presidente Mosca è bastato uno sguardo per capire che remassimo entrambi dalla parte giusta. Ritorno ad Afragola con tanto entusiasmo e voglia di fare – ha proseguito Fabiano – e sono convinto che faremo bene. Prometto impegno e serietà da parte di tutti, in campo lotteremo contro tutti e tutti suderanno la maglia che indosseranno”.

Un nuovo corso rossoblù, dunque. Un progetto lungimirante, che coinvolgerà tutte le parti in causa e che vedrà al centro la città di Afragola e gli Afragolesi.

