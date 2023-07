ALESSANDRO MAGNO EROE DEI DUE MONDI

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

La storia, le fonti, l’archeologia e il mito, di Francesca Fariello e Luigi Gallo

Incontro con gli autori previsto per oggi, mercoledì 19 luglio ore 18:00, Saletta Spazio Guida, via Bisignano 11, Napoli

Questo volume mira a fornire una panoramica ricca e aggiornata su vari aspetti della vicenda e della fortuna di un personaggio, Alessandro Magno, che continua ad esercitare il suo fascino a distanza di millenni e che ha lasciato un’impronta profonda nell’immaginario collettivo di epoche diverse, dall’antichità all’età contemporanea.

Oltre che alla vicenda storica e alla documentazione antica (letteraria, epigrafica, archeologica e numismatica), la trattazione è stata dedicata altresì alla ricezione del personaggio da parte di varie tradizioni culturali dell’Oriente (comprese quelle di paesi lontani, come la Mongolia e la Cina) e ad alcuni aspetti della sua fortuna in Occidente dal Medioevo all’età contemporanea, con esempi tratti dalla letteratura, dall’iconografia, dal cinema e persino dalla musica.

Si tratta perciò di uno strumento di sintesi, utile non solo per gli studenti universitari, ma anche per un pubblico più ampio di non specialisti che intendono avvicinarsi alla vicenda e al mito di questo straordinario personaggio, così lontano nel tempo ma ancora radicato nell’immaginario collettivo.

