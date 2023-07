Il Centro Ester accoglie il brand New Rivauto Srl dei fratelli Rivitti: insieme per i giovani di Barra

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Cresce giorno dopo giorno la grande famiglia del Centro Ester. Ad abbracciare il progetto portato avanti dal 2018 dal presidente Pasquale Corvino arrivano due giovani imprenditori pronti a mettere il loro entusiasmo al servizio del quartiere di Barra e non solo.

Antonio e Ciro Rivitti saranno al fianco del Centro Ester con il loro brand New Rivauto Srl con sedi nelle città di Volla e Baiano. “Il modo giusto per rivivere un po’ i nostri ricordi di giovani imprenditori partiti dal basso” spiega Antonio Rivitti che aggiunge: “Con il presidente Pasquale Corvino ci accomuna un percorso fatto di passione e sacrifici che vogliamo proseguire nello sport ma anche nel sociale. Bello rivedersi dopo aver trascorso i primi anni della nostra vita a giocare a calcio insieme. Ci siamo frequentati poco negli ultimi anni e questo è il momento giusto per riprendere a farlo”.

Pasquale Corvino non nasconde un pizzico di emozione: “Quella fra le nostre famiglie è un’amicizia trentennale. Partita dalle leve “Giovanissimi” del calcio. Dopo tutti questi anni siamo ancora qua pronti a cominciare questa nuova avventura al servizio dello sport e del sociale”.

“Siamo nativi di Barra” aggiunge Ciro Rivitti. “Siamo cresciuti nel centro anche nei periodi estivi. Siamo molto legati alla struttura legati ricordi infanzia spensierata. Negli anni d’oro era nostro ritrovo. Anche io ho sposato il progetto di Pasquale improntato nel sociale. E’ nostro compito adoperarci per regalare una gioia ai ragazzi. Del resto facciamo tutto quello che possiamo per essere al fianco dell’Ospedale Santobono. Chi ha deve dare ai meno fortunati e ai più bisognosi, io la penso così”.

