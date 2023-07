Incendio Venere degli stracci, Maresca : ” Riportati indietro di 20 anni ai periodi bui di questa città”

“Se fosse confermata la natura dolosa sarebbe davvero un fatto gravissimo che ci riporta indietro di 20 anni ai periodi bui di questa città in mano a criminali e gang giovanili assolutamente fuori controllo.

Auspichiamo un rapido intervento delle forze dell’ordine e della magistratura che identifichi i responsabili.

Ma detto questo, è purtroppo necessario rimarcare che sul fronte della sicurezza la città di Napoli è un fallimento totale. Non ci sono i benché minimi controlli, non sono state istallate telecamere, ne’ individuati presidi di polizia fissi o mobili nei punti strategici della città.

È dal primo intervento in consiglio comunale che auspichiamo un piano speciale per Napoli.

Il periodo del negazionismo a tutti i costi è finito. Dobbiamo prendere coscienza della gravità della situazione ed intervenire subito. Ma ci vuole competenza e serve strategia, tutte cose che fino ad oggi sono mancate.

Napoli oggi è ferita al cuore e bisogna intervenire subito”, così Catello Maresca sull’incendio de La Venere degli stracci avvenuto questa mattina in città