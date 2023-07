Peppe Guida e Franco Pepe protagonisti della “Celebrity dinner” alle Axidie di Vico Equense

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Mercoledì 12 luglio nell’Hotel & Resort della famiglia Savarese

La pizza d’autore è servita. Mercoledì 12 luglio alle 20.30 all’Hotel & Resort Le Axidie alla Marina d’Aequa di Vico Equense lo chef stellato Peppe Guida e il pizzaiolo più famoso del mondo Franco Pepe, sono i protagonisti della seconda “Celebrity dinner” dell’estate 2023.

La rassegna a quattro mani riservata solo a cento persone, prevede una speciale degustazione di pizze fritte di Pepe sia salate che dolci, alternate ai piatti di Guida, con vini in abbinamento, nella cucina del Punta Scutolo guidata dal resident chef Pierpaolo Giorgio.

Il menù è ricco e suggestivo. Si comincia con la palamita arrosto, limone anguria e menta a cura di Peppe Guida e si prosegue con tre pizze fritte salate: “sensazione di costiera”, “scarpetta”, “viandante” preparate da Franco Pepe. Si continua con la zuppa di cozze alle erbe mediterranee e il sorbetto alle pesche gialle di Guida, per poi chiudere con l’originale pizza dolce “crisommola” di Pepe e la famosa zeppola di Nonna Rosa dello chef.

Un incontro a tavola tra due maestri della cucina italiana. Peppe Guida, che grazie al talento, all’ambizione e allo studio continuo ha trasformato l’Osteria Nonna Rosa in un luogo unico al mondo: un ristorante di cucina ancestrale e moderna: semplice, ma con alle spalle tanta ricerca e tecnica, che attira “foodies” da tutto il mondo.

Franco Pepe, il pizzaiolo più celebrato al mondo, reduce dal successo di Chef’s Table la serie Netflix dedicata all’arte della pizza. Il suo locale Pepe in grani, è il luogo in cui si incontrano sperimentazioni, artigianato, accoglienza, formazione e attenzione al territorio. Un progetto che si arricchisce negli anni, basato sulla passione per l’impasto, per un disco di pasta che racconta i sapori dell’Alto Casertano.

Evento a posti limitati. Per ulteriori informazioni www.leaxidie.it.

