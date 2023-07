“Ditemi che siamo su Scherzi a parte”, il commento di Maresca su chiusura metro Municipio

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“Ditemi che siamo su Scherzi a parte”, questo il commento ironico pubblicato sui canali social del del Magistrato Catello Maresca, sulla notizia della chiusura questa mattina della stazione “Municipio” a poche ore dall’inaugurazione in pompa magna del nuovo sottopasso della metro Linea 1 di piazza Municipio con uscita direttamente nel Porto, che ha visto in prima linea le principali Istituzioni cittadine.

Il Consigliere di Opposizione ha manifestato tutta la sua disapprovazione: “Ma ieri non c’erano De Luca, Manfredi, Cosenza e company ad inaugurare in pompa magna la sua straordinaria apertura? E neanche un avviso. I poveri turisti, arrivati all’entrata, trovano una brutta sorpresa. Dove sono i Borrelli e gli altri urlatori vari? Ah, dimenticavo è la sua maggioranza in regione che ha inaugurato. Ah, è la sua maggioranza in comune che sta gestendo tutto”.

“POVERA NAPOLI”, conclude sarcasticamente Maresca.

