Torneo Internazionale di Basket Parco degli Aranci, sarà il Sindaco a premiare la squadra vincente

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Una festa del quartiere: Caserta Summer Basketball, 1° Torneo Internazionale di basket al Parco degli Aranci

Il parcheggio antistante il Playground diventerà una JOY AREA con musica, gonfiabili per i bambini, food truck, cibo, bibite e tanta musica.

Alla premiazione che si svolgerà il 15 luglio, al termine dell’ultima gara, sarà presente il Sindaco di Caserta Carlo Marino, l’Assessore agli Eventi Emiliano Casale e l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Marzo.

I prossimi 13,14,15 luglio a Caserta avrà luogo “Celebration international tournament Summer Basketball” il torneo di basket pensato da Celebration Caserta, che si svolgerà all’interno del Playgroundo di Parco degli Aranci, in viale delle Querce, che Celebration gestisce in Patto di Collaborazione con il Comune di Caserta. Gare a partire dalle ore 18.00.

Un progetto fortemente voluto dal Young Team dell’associazione capitanato da Matteo Tufaro e Gianluca Cosentino, insieme anche a Giuliano e Davide Caricchia e molti altri.

C’è ancora tempo per le iscrizioni e formare le squadre, oggi pomeriggio alle ore 18.00 il team di Celebration terrà un incontro propedeutico proprio presso il Playground. Chiunque voglia partecipare al torneo è invitato ad essere presente. In quella sede si potrà decidere per gli inserimenti o la formazione di una nuova squadra con tutti i “singoli”.

Il Sindaco di Caserta Carlo Marino durante lo scorso Summer Camp di Celebration al Playground

Per tutti i dettagli del torneo scrivere anche a italia@celebration.church, oppure contattare direttamente con un messaggio la pagina instagram di Celebration Caserta o ancora scrivere al numero del broadcast 351 502 4409

“Ci aspettiamo tanto pubblico e partecipazione anche dal resto della città, perchè sarà una vera e propria festa per tutto il quartiere ma anche per l’intero territorio – spiega Matteo Tufaro – non solo per lo sport ma anche un’occasione di aggregazione e divertimento. Il parcheggio antistante il Playground diventerà una JOY AREA con musica, gonfiabili per i bambini, food truck, cibo, bibite e tanta musica“.

Per la sicurezza di tutti sarà presente anche un’autoambulanza e alcuni volontari della Protezione Civile con il responsabile Francesco Brancaccio. L’autombulanza sarà messa a dispiszione da Pubblica Assistenza San Michele.

Commenti

commenti