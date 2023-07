MALUMA a Napoli. L’imperatore dell’urban latino – socio di Madonna, J.Lo, The Weeknd – all’Arena Flegrea per il party BRUTAL domenica 16 luglio. Un festival tropicale con Baby K, Fred De Palma e Chimbala in line up

MALUMA

e un dancefloor tropicale

per il Noisy Naples Festival

L’imperatore dell’urban latino è atteso domenica 16 luglio

a NAPOLI – Arena Flegrea della Mostra d’Oltremare

start ore 18 | stop ore 1

line up

BABY K

FRED DE PALMA

CHIMBALA

MALUMA

La popstar statunitense Madonna ha prescelto Maluma per creare il suo hit mondiale “Medellin”. La cantante e attrice Jennifer Lopez ha invitato Maluma nei duetti “Lonely” e “Pa’ Ti” e insieme hanno recitato nel film “Marry Me”. I Black Eyed Peas hanno desiderato Maluma per comporre “Feel the Beat”. The Weeknd ha duettato con Maluma nel remix del reguetón “Hawai”. Dovrebbero essere flash sufficienti per dedurre il valore dell’evento che sta per planare a Napoli: appuntamento domenica 16 luglio all’Arena Flegrea – dalle 18 all’ 1 di notte – per tributare un osanna all’ imperatore dell’urban colombiano . Biglietti a 60 euro in vendita sui circuiti Ticketone, ETES e Go2 . Per info: www.lurovamusic.com.

Ultimamente, il 29enne Juan Luis Londoño Arias – vero nome di Maluma – ha pubblicato due nuove canzoni che sono diventate istantaneamente perle dell’emisfero latinoamericano e, da lì, hanno sedotto il Mediterraneo: prima la suadente merengue “Coco Loco”, che include una radicale citazione di “Veridis Quo” dei francesi Daft Punk, e più tardi “La reina”, dedicato a tutte le signore del pianeta, con un videoclip che celebra l’emancipazione e il fascino femminile a prescindere dalla bilancia, dalla pelle e dalle disabilità del corpo. Questi ultimi titoli sono due brani che anticipano l’album “Don Juan” in uscita entro Natale e che magicamente battezzano proprio così i concerti di questa estate in Italia: “Don Juan World Tour”. Napoli dimostrerà il suo feeling con i ritmi pop-sudamericani accogliendo Maluma con un festoso party BRUTAL (il format che stabilisce un’osmosi dalla natura selvaggia di Ibiza al fuoco vulcanico del Vesuvio debutta per la prima volta in Italia) fissato in agenda domenica 16 luglio 2023 in una giornata che, di fatto, equivale a un festival.

Prima del concerto dell’idolo di Medellin, infatti, sul palcoscenico della struttura in marmo della Mostra d’Oltremare saliranno altri ospiti, pronti a esaltare la coreutica del popolo che raggiungerà il quartiere di Fuorigrotta. Nell’ordine di uscita, sono già confermate le esibizioni di Baby K , Fred De Palma e Chimbala . Un tris convocato a supportare il mood di Maluma e trasformare Napoli in un dancefloor tropicale . E a rendere incandescente l’esclusivo evento BRUTAL. Il format che ha spopolato a Ibiza, con oltre 50 mila spettatori nell’ultima edizione, abbraccia nel territorio vesuviano il mood della stella Maluma quale top headliner.

Da non sottovalutare l’impegno sociale dell’artista originario della Colombia – ha fondato a Medellín El Arte de Los Sueños, fondazione che sostiene i giovani a rischio attraverso l’arte e l’educazione musicale – e il suo coinvolgimento in progetti di moda. Vedi il suo ruolo di testimonial per la campagna primavera-estate di Hugo Boss nonché il recente invito alla Settimana della moda di Parigi ricevuto dalla popstar Pharrell Williams, nuovo direttore creativo Uomo per il brand Louis Vuitton.

Maluma ha una intensa una carriera televisiva come coach e giudice della trasmissione The Voice in Messico e in Colombia, e con il suo stile provocatorio e autentico è stato nominato prima “Menswear Icon in the Making” e “Men’s Fashion Newest Muse” da VOGUE e, dopo, “Man of the Year 2019” da GQ, tanto da diventare il primo artista latino a meritare la copertina del magazine internazionale.

www.maluma.online

www.facebook.com/MALUMAMUSIK

www.instagram.com/malum

Maluma – Junio (Official Video):

https://www.youtube.com/watch? v=sWPgO0cSxI8

Maluma, Marc Anthony – La Fórmula (Official Video):

https://www.youtube.com/watch? v=4AtEVbfMVk8

Maluma – La reina (Official Video):

https:// www.youtube.com/watch?v= VFKu6QBbOa4

Maluma – Coco Loco (Official Video):

https:// www.youtube.com/watch?v= A4t47LowHyc

Ufficio Stampa Brutal Napoli :

Umberto Di Micco dmvcomunicazione@gmail.com

Gianni Valentino gianvalentino@gmail.com

bio

Maluma, alias di Juan Luis Londoño Arias, è un cantautore e personaggio televisivo originario di Medellin. È l’artista maschile latino-americano più seguito sui social media con oltre 25 milioni di fan su Facebook, 8 milioni di follower su Twitter e 62 milioni di follower su Instagram. Vincitore di un Latin Grammy, ha venduto in tutto il mondo oltre 18 milioni di copie tra singoli e album, affermandosi come uno dei nomi di punta della musica latino-americana, reggaeton e urban. È l’artista più giovane ad essere stato contemporaneamente al 1° e al 2° posto nella classifica Latin Airplay di Billboard, che l’ha visto conquistare il vertice 21 volte. Il suo canale YouTube/VEVO ha totalizzato più di 9 miliardi di visualizzazioni e ha più di 28 milioni di iscritti che gli sono valsi la vittoria di uno YouTube Diamond Play Button Award. Con il Maluma World Tour ha raggiunto un successo non paragonabile a nessun altro artista latino, con oltre 1 milione di biglietti venduti in 105 concerti in tutto il mondo. Dal 3 febbraio 2023 è disponibile in digitale La Formula, singolo in collaborazione con Marc Anthony, l’artista del ritmo salsa più importante di tutti i tempi. Il brano farà parte del prossimo album di Maluma, attualmente in lavorazione.

Classe 1994, Maluma diventa famoso in Colombia con i singoli Farandulera e Obsesión, raccolti nell’album di debutto Magia (2012). Nello stesso anno viene nominato per il Latin Grammy Award quale “Best New Artist”. Grazie ai brani La Temperatura e Carnaval (2014) ottiene il successo nel resto dell’America Latina, confermato dai brani BorróCassette, El Perdedor e Sin contrato. Nel tempo collabora con Ricky Martin, Yandel e nelle hit Chantaje e Clandestino di Shakira, che lo proiettano nelle classifiche internazionali.

Dalla firma con Sony Music Latin nel 2015 ha pubblicato vari album di successo: Pretty Boy Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018), 1 1:11 (2019), PAPI JUANCHO ( 2020) e 7DJ (2021). The Love & Sex Tape è il titolo del suo ultimo lavoro discografico dello scorso anno, prodotto da The Rude Boyz. Nell’artwork disegnato dal famoso artista contemporaneo Joseph Klibansky è raffigurato Buda, l’amato cane di Maluma, che rappresenta la sua ombra.

Tra le numerose le collaborazioni e i brani pubblicati in questi anni, ne vanno segnalati alcuni in particolare: Que Pena con J Balvin, Que Chimba e Feel The Beat con i Black Eyed Peas, Medellín dal quattordicesimo album di Madonna (Madame X) e i singoli Pa’ Ti e Lonely in collaborazione con Jennifer Lopez. Sempre con J.Lo ha pubblicato lo scorso anno il brano Marry Me (Kat & Bastian Duet), incluso nella colonna sonora dell’omonimo film diretto da Kat Coiro, che vede Maluma anche in veste di attore al fianco di Jennifer Lopez e Owen Wilson. Con The Weeknd ha dato vita al remix della hit Hawai mentre con Adam Levine e The Rudeboyz ha pubblicato la scorsa estate il brano Ojalá.

Parallelamente alla musica ha intrapreso una carriera televisiva come coach e giudice a The Voice in Messico e Colombia. Maluma è entrato anche nella scena della moda con il suo stile provocatorio, giovane e autentico, che ha portato Vogue a nominarlo “Menswear Icon in the Making” e “Men’s Fashion Newest Muse” e GQ “Man of the Year”. Nel 2019, ha partecipato per la prima volta al Met Gala ed è stato uno dei primi artisti urban latin di questa generazione ad essere invitato da Anna Wintour. Maluma è molto amato e sostenuto da diversi stilisti come Kim Jones (Dior), Jeremy Scott (Moschino), Olivier Rousteing (Balmain), Donatella Versace, Calvin Klein, Christian Louboutin, Louis Vuitton e molti altri. Ha anche preso parte a campagne pubblicitarie come volto dei brand internazionali Moet Hennessy, Michelob e Adidas. Testimonial di Versace Man, Maluma è stato annunciato come nuovo ambassador di BOSS per la campagna primavera/estate 2023.