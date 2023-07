0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il 6 luglio si terrà a Melito, presso la Scugnizzeria in via Circumvallazione Esterna 20/A, si terrà l’inaugurazione de “La matta Pizzeria”, terza tappa di Facile Sognare.

L’iniziativa, con la missione di ristrutturare spazi dedicati alla tutela di bambini e ragazzi in difficoltà, vedrà la partecipazione dell’attrice Anna Foglietta presidente di Every Child Is My Child, di Rosario Esposito Larossa de La Scugnizzeria, di Giovanni Amato, cofondatore di Facile Ristrutturare.

Durante l’inaugurazione i ragazzi con difficoltà offriranno le pizze da loro realizzate agli ospiti

