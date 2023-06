Napoli Nel Cuore cena spettacolo con Biagio Izzo, Roberta Tondelli e la John Pacific Band

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Sabato 8 luglio ore 21,00

Ristorante Braceria Kaldera 538

via Montenuovo Licola Patria 83

Al via la prima edizione di Napoli Nel Cuore, la cena spettacolo targata Napoli che avrà luogo sabato 8 luglio alle ore 21.00, al Ristorante Braceria Kaldera, in via Montenuovo Licola Patria 83. L’evento, ideato e organizzato da Antonio Corona per celebrare la città di Partenope, in un anno di grande rinascita, avrà come protagonisti Biagio Izzo, Roberta Tondelli e la John Pacific Band. La serata sarà presentata da Maria Silvia Malvone, con le interviste nel backstage di Lorenza Licenziati.

La vittoria sportiva del Napoli è stata un’occasione importante per puntare i riflettori su Napoli, le sue immense bellezze paesaggistiche e architettoniche ma anche sul suo notevole capitale umano, pieno di mille talenti. Napoli Nel Cuore punta proprio sulla creatività made in Naples. A partire dalla proposta enogastronomica che si basa su prodotti e ricette della tradizione locale seppur in una veste rivisitata, alla musica e alla grande comicità tutta nostrana.

La serata avrà inizio con l’esibizione della John Pacific Band: sul palco con Giovanni Accetta, David Esposito alle tastiere, Gaetano Garofalo alla batteria, Sasà dell’Aversana alla chitarra. A seguire, Roberta Tondelli porterà un estratto dal suo spettacolo Napoli al…Massimo dedicato a Massimo Troisi. Roberta si esibirà con un repertorio di canzoni che spaziano dalla musica napoletana classica a quella più moderna e alcuni suoi inediti. Brani amati da tutti e reinterpretati dall’artista con la sua voce calda e intensa e uno stile inconfondibile. Con lei sul palco Andrea De Luca alle tastiere e Francesco Gallo alla chitarra. La serata prosegue con un breve tuffo nell’universo Calcio Napoli, con i due giornalisti sportivi Marco Giordano e Ciro Troise. In chiusura, un’ora di risate con il re della comicità, Biagio Izzo e qualche ospite a sorpresa. Una serata piena di emozioni e buona tavola in una location davvero suggestiva.

Il ristorante Kaldera 538 è situato alle pendici di un vulcano spento, il Montenuovo, da cui il locale prende il nome. È un’oasi naturalistica piena di flora e fauna, fiancheggiata da un maneggio e ben posizionata a livello logistico; da qui è possibile partire per diversi percorsi di trekking, sia a piedi sia a cavallo.

Il menù comprende, tra le varie pietanze, anche il gelato alla genovese, il pacchero fritto al ragù, il maialino cotto a bassa temperatura.

Info e prenotazioni: 338 7682306 – 351 6937055

