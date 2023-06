Centro Ester Basket conquista il Trofeo Nazionale di Giulianova

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Centro Ester Basket sul gradino più alto del podio nel prestigioso Torneo Nazionale di Giulianova riservato alla categoria Under 15. I giovani nati negli anni 2008 e 2009 guidati in panchina da coach Agostino Romano hanno sbaragliato la concorrenza imponendosi in finale sul Monopoli con il punteggio di 62 a 48. Un successo raggiunto con grinta e caparbietà per i ragazzi del presidente Pasquale Corvino che affiancano questa grande soddisfazione alla recente promozione nel campionato di serie C conquistato dalla prima squadra. “Vincere un torneo nazionale non è facile” spiega il coach Agostino Romano che aggiunge: “Tutti i ragazzi in campo hanno fatto del loro meglio per cercare di complicare il nostro percorso. Non ci siamo fatti intimorire da nessuno riuscendo a conquistare un successo da condividere con le famiglie e gli appassionati che ci danno la forza di portare avanti il percorso del basket al Centro Ester”. Soddisfazione nella soddisfazione il premio MVP conquistato da James Forchetta, classe 2009, unanimemente riconosciuto come migliore giocatore del Torneo.

Questo il tabellino della finalissima del Torneo Nazionale Under 15 Giulianova

Centro Ester Na 62

Monopoli 48

Centro Ester: Iarnone, Forchetta 14, Perna 14, Perfetto 10, Esposito C. 21, Accardo, Cioffi, Cerasuolo, Giustiniani, D’Amico, Formisano, Esposito G. 3, Dramis, Esposito R. All.re Romano A. Dir Esposito V.

