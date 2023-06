Palma Campania, ecco la giunta. Ai consiglieri comunali incarichi di collaborazione col sindaco

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il sindaco Nello Donnarumma ha nominato gli assessori che compongono la giunta del Comune di Palma Campania. Si tratta di Italia Ferraro (vicesindaco con delega a legalità, beni confiscati, alloggi di edilizia popolare), Carmine Lauri (politiche sociali e affari generali), Mario Rosario Miele (sviluppo del territorio e marketing territoriale), Giovanni Bosone (contenzioso, grandi eventi, politiche per il lavoro), Maria Saveria Carbone (personale e risorse umane).

Il sindaco ha, inoltre, conferito ai consiglieri comunali i seguenti incarichi specifici di collaborazione: a Giuseppe Ferrante legge 328, immigrazione e sicurezza, politiche giovanili ed associazionismo, trasporti; a Luigi Albano urbanistica e pianificazione comunale; a Luigia Teresa Santella protezione civile e politiche per gli anziani e per la famiglia; a Donata Isernia politiche per la scuola, pari opportunità, rapporti con le istituzioni; a Pasquale Carbone attività produttive, sviluppo economico e commerciale, aree industriali; ad Aniello Gemito politiche per lo sport, randagismo e gemellaggi; a Mariagiovanna Peluso sanità e salute, università, bilancio e programmazione; ad Aniello Nunziata Carnevale e ambiente; a Salvatore Montanino manutenzione, smart city, politiche agricole.

“Auguro a tutte e tutti buon lavoro, insieme affronteremo un percorso complesso ma, sono sicuro, ricco di soddisfazioni e risultati per Palma Campania e i palmesi”, commenta Nello Donnarumma.

