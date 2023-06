Centro Ester fra musica e sport: un fine settimana fra danza e i campioni del pattinaggio

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Tre serate fra musica e sport al Centro Ester. I primi giorni dell’estate 2023 hanno in agenda importanti attività che rappresentano il punto d’unione fra la vecchia e la nuova stagione. Il clou sarà l’affascinante spettacolo del pattinaggio in programma domenica 25 giugno con la partecipazione di atlete di respiro internazionale. Un evento riservato non solo agli appassionati del settore ma a quanti amano lo sport in tutte le sue forme ed espressioni.

Si parte con la ginnastica ritmica. Venerdì sera applausi per tutte le atlete che hanno calcato per un anno il parquet apprendendo dalle dai primi rudimenti alle figure più raffinate. Il via alle ore 20.30. Si prosegue sabato sera con Cartoon City, riservato alla Ginnastica Artistica. Anche questa promette di essere una serata indimenticabile, ricca di abilità acrobatiche ed eleganza. L’ideale punto di arrivo per le ginnaste che hanno dedicato mesi di intenso allenamento per creare uno spettacolo da dedicare a quanti saranno presenti sulle tribune del Centro Ester. Un percorso vissuto con forza, flessibilità e precisione.

Domenica il gran finale. “Napoli sotto le stelle” è molto più di uno spettacolo di fine anno, è un viaggio nel pattinaggio artistico, con la partecipazione di campionesse dal respiro internazionale.

Ad arricchire la scaletta ci pensano infatti Federica Ciampi e Mariaclaudia Parziale. La prima è reduce dal gradino più alto del podio nel Trofeo delle Regioni esordiente A libero e solo dance oltre che dalla vittoria nel trofeo internazionale Sedmac 2023 categoria esordienti B. Mariaclaudia Parziale è stata campionessa italiana solo dance cadetti 2022, vicecampionessa europea 2022 mentre nel 2023 ha vinto il World Cup. L’appuntamento è per le ore 20.30 del 25 giugno nel palazzetto del Centro Ester in via Giambattista Vela n.91 a Barra.

