Presentazione racconto illustrato di Enzo Decaro a Napoli

Il racconto “Il Faro e la Marea” di Enzo Decaro attore, autore teatrale e televisivo, illustrato dall’artista Loredana Salzano e edito dal Centro Studi Eoliano, sarà presentato il 24 giugno a Napoli alle ore 18,00 alla libreria iocisto. Dialogheranno con gli autori Federica Flocco, Cristina Marra e Daniela Marra e la presentazione-evento sarà accompagnata dagli interventi musicali degli artisti Francesca Curti Giardina e Rosario Rey Penza.

Ai luoghi di mare, con un chiaro riferimento alle isole Eolie e a un rinnovato senso di comunità che cancelli l’individualismo imperante nella nostra società, l’attore napoletano dedica il racconto “Il Faro e la marea” con prefazione di Cristina Marra.

Siamo tutti un po’ faro e un po’ marea: in ognuno di noi coesistono l’energia maschile (del fare) e quella femminile (dell’essere); e nel difficile cammino per diventare ‘Persone’, al di là dell’identità di genere, questo equilibrio va ricercato dentro ognuno di noi per essere poi portato all’esterno e condiviso. – afferma Decaro coadiuvato nel suo racconto, dai disegni dell’artista campana Salzano. conosciuta come Nostra Signora dei Vulcani.

