Tradizione americana e italiana si fondono nel nuovo menù Sbamburger di Golocious

Tra le novità c’è “Crosti” il panino con rosti di patate e burger

Lo stile è quello americano con un pizzico di italianità, la carne è ancora più succosa, il bun artigianale ancora più morbido. È arrivato il nuovo menù degli “sbamburger” di Golocious, dove la rivisitazione dello “smashed burger” americano con i gusti “food porn” e i prodotti 100% italiani, risulta ancora più gustosa.

«L’ispirazione del nuovo menu è quella di un ritorno alle origini dello smashed burger , dove la tradizione a stelle e strisce si fonde perfettamente con quella italiana. La mission è sempre la stessa: panini sempre più gustosi con ottime materie prime e uno studio costante delle ricette» spiega Alessio Cutino, CEO di Golocious.

Un esempio goloso: “Crosti”, il panino con “sbamburger”, rosti di patate fritto, crumble di bacon italiano, white cheese e mayo al chipotle. La modalità di cottura della carne è sempre la stessa ovvero quella “smashed”: l’hamburger da 100 grammi viene schiacciato con un peso sul fry top incandescente, che così si caramella al punto giusto. E i fornitori sono stati scelti prevalentemente in Italia, come per il bacon e la pancetta di Casa Modena.

Nel menu anche nuovi deliziosi “appetizers” come i “mozzarella sticks” bastoncini ripieni di mozzarella filante, i chilicheese bites, bocconcini di cheddar al jalapeno fritti e dieci nuovi panini come il “Chick’n’crunch”, pollo fritto in panatura croccante, crumble di bacon, insalata iceberg, salsa Jana e salsa caesar; “Fire Pork” con pulled pork, jalapenos fritti ripieni di crema di formaggio, insalata iceberg e cipolla in agrodolce; “Crispy Golocious” con sbamburger, red&white cheese, crumble di bacon croccante e salsa crispy.

Disponibile dal 19 giugno nei locali di Napoli (via Giulio Cesare, 85), Roma (Via Livorno, 3) e Milano (Corso di Porta Ticinese, 56), con gli ideatori del brand Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli che a seguito del lancio lo consegneranno a sorpresa a casa di chi lo ordinerà in delivery su Glovo, partner di Golocious per le consegne a domicilio.

Per info www.golocious.com

