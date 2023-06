Cinema, “C’è di nuovo la valigia sul letto” è quinto incasso italiano della settimana

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

La divertente commedia “C’è di nuovo la valigia sul letto” di Eduardo Tartaglia, è il quinto film italiano al box office dopo una settimana di programmazione al cinema, 15esimo totale, con una media copia che lo posiziona ancora più in alto (dati Cinetel).

Sequel del film “La valigia sul letto”, vede ancora una volta protagonista lo stesso Tartaglia, insieme a Veronica Mazza, Biagio Izzo, Maurizio Casagrande e Francesco Procopio, con la partecipazione straordinaria di Mariano Rigillo.

«Il film è stato accolto con grande entusiasmo dagli spettatori. È il segnale che il pubblico è rimasto affezionato al primo capitolo e si è fiondato in sala per venire a scoprire la nuova avventura dei nostri personaggi – commenta Tartaglia – inoltre il dato è in crescita, il che vuol dire che anche questo film sta piacendo e funziona il passa parola»

Prodotto da La Valigia Film in associazione con Giallo Limone Movie di Raffaella Nappo e Run Film, con il contributo della Fondazione Campania Film Commission, è distribuito nelle sale da Medusa e successivamente sulle reti televisive Mediaset.

Completano il cast Gianni Parisi, Mario Porfito, Massimo De Matteo, Franco Pinelli, Anna Teresa Rossini, Stefano Sarcinelli, Nuvoletta Lucarelli, Helen Tesfazghi, chef Gennaro Esposito, nei panni di sé stesso, e per la prima volta sullo schermo Marco Tartaglia. Nella colonna sonora è presente anche il brano “Parlammene dimmane” di Gigi D’Alessio.



