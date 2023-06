White Summer: il bianco s’indossa e si gusta al party esclusivo targato Città del Gusto Napoli – Gambero Rosso

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Appuntamento il 17 giugno a Le Axidie di Vico Equense

Quando il bianco è assoluto protagonista. S’indossa, si beve, si mangia, si ascolta e si guarda: torna White Summer, la festa iconica firmata Città del Gusto Napoli, dedicata al solstizio d’estate, che apre la stagione dei grandi eventi estivi firmati Gambero Rosso sia in città che in costiera.

Sabato 17 giugno dalle 20.30 insieme all’Hotel & Resort Le Axidie alla Marina d’Aequa di Vico Equense, partner per il secondo anno consecutivo, l’undicesima edizione dell’evento multisensoriale che dà il benvenuto all’estate, che si anima in riva al mare in uno nei luoghi più suggestivi della costiera sorrentina.

Dall’antipasto al dolce, parola d’ordine “bianco” con l’eccellenza del food campano: San Salvatore, Giappo Sushi Bar by Le Ancore, Cremeria Gabriele, San Tarallo di Nancy Sannino, Panificio Malafronte, e La Dispensa di San Salvatore, che sarà protagonista anche della Colazione d’autore in programma domenica 18 giugno dalle 8.00 alle 11.30 presso la terrazza vista mare de Le Axidie.

Il White Summer sarà accompagnato da un’accurata selezione di vini delle migliori cantine presenti nella guida Vini d’Italia e di una selezione di bianchi esteri. Tra le aziende protagoniste Agnanum, Barone Di Villagrande, Bellaria, Borgodangelo, Casale Del Giglio, Ferghettina, Firriato, Fontanavecchia, La Guardiense, Laura De Vito, Marisa Cuomo, Masseria Alfano, Monsupello, Montesole, Nardone, Nativ, Palma, Piera 1899, San Salvatore 1988, Scuotto, Terre Stregate, Tommasone, Vitematta.

Biglietti su https://www.azzurroservice.net/biglietti/white-summer-gambero-rosso-gbvfd/#.ZHiBO3ZByHs

Per info e prenotazioni: napoli@cittadelgusto.it oppure +39 3381691727.

