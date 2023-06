Pessoa: un baule pieno di gente, di progetti, sperimentazioni e di nuovi format culturali

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il Pessoa Luna Park si conferma un appuntamento atteso e amato dai Napoletani: ha infatti totalizzato circa 2300 prenotati e 4500 ingressi effettivi nel suo primo weekend di apertura.

Ispirato ai programmi di riuso transitorio degli spazi urbani presenti nelle maggiori capitali europee, Luna Park Urbano è un progetto finanziato, nell’ambito del Bando Fermenti, dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche giovanili e al Lavoro.

Negli spazi dell’Ex Ospedale Militare, anche quest’anno location di eccezione, il Pessoa Luna Park si rivolge principalmente ai millennial, ma strizza l’occhio a diverse generazioni grazie alla ricca programmazione e alla presenza di laboratori, workshop, giochi, un’area per i bambini e alla grande novità di questa edizione: una sezione dedicata alla musica live:

16 giugno Tartaglia Aneuro ospita Jovine

22 giugno Gabriele Esposito Live

29 giugno – 2 luglio: Festival per Giovani Vecchi in collaborazione con I Disintegrati, collettivo di artisti dell’Accademia di Belle Arti già autore di Cuore di Napoli

6 luglio Aldolà Chivalà

13 luglio Dadà

30 luglio Raiz inDuo

Si conferma la collaborazione con l’artista Roxy in The Box, con il ritorno della Biliardina Trans, un calcio balilla in cui al posto degli omini tradizionali ci sono 22 personaggi femminili di rilevanza mondiale come Rita Levi Montalcini, Sofia Loren, Anna Frank e Ricchioners, un tiro al bersaglio contro l’omofobia e due nuove installazioni site specific, Bigotteria e Naturaless, realizzate in collaborazione con Pessoa Luna Park.

Ogni settimana sono previste iniziative ed appuntamenti dedicati ai più piccoli. Si parte questa settimana con:

16 giugno

18:00 – Laboratorio di mosaico a cura di Stefania Fiumanò

17 giugno

12:00 – Laboratorio di ceramica a cura di Stefania De Rosa

16:00 – Laboratorio di pittura a cura di Stefania Fiumanò

18:30 – L’arte contemporanea raccontata ai bambini a cura di Sarah Galmuzzi

18 giugno

16:00 – La piccola tribù aria acqua terra fuoco a cura di Eva Marino

18:00 – Reciclarte a cura di Stefania Fiumarò

Le aree del Luna Park comprendono:

Musica: jam session, live di musica indipendente, party tematici, nuovi format musicali e dj set.

Playground: giochi da tavolo in formato XXL a cui partecipare da soli o in squadra, con un torneo di giochi notturno ogni settimana con le installazioni artistiche di Roxy in the Box, dissacranti, ironiche e ultra-Pop come l’artista partenopea

Mercato Green & Picnic: ogni domenica, per trascorrere una giornata all’insegna del recupero di oggetti e alimenti che altrimenti andrebbero sprecati

Area Kids: con attività e laboratori dedicati ai più piccoli

L’ingresso al Pessoa Luna Park è sempre gratuito. La capienza è limitata, quindi la prenotazione è fortemente consigliata al link: http://pessoalunapark.it/prenota/

Pessoa Luna Park

Ex Ospedale Militare, Vico Trinità delle Monache, Napoli

9 giugno – 6 agosto 2023

Giovedì e venerdì dalle 18.00 all’1 di notte, sabato e domenica dalle 12:00 all’1 di notte

Info sito http://pessoalunapark.it/ – Facebook: https://www.facebook.com/pessoalunapark/ – Instagram: https://www.instagram.com/pessoalunapark/

Roxy in the Box

Il lavoro di Roxy in the Box si esprime attraverso pittura, video ed installazioni per produrre opere caratterizzate da un’ironia mirata ad indagare gli equilibri universali dei rapporti umani.

Dopo gli studi artistici presso l’Istituto Statale d’Arte Filippo Palizzi di Napoli, ha iniziato la sua carriera nel 1999 esponendo le sue opere in mostre personali e collettive presso musei, sedi istituzionali e gallerie italiane ed estere.

Partendo dalla vivacità dei colori e dalla estremizzazione della pop-art couture americana, le sue opere mirano a modificare la visione del mito moderno accentuando il potere mediatico delle persone, inoltre focalizza l’attenzione su problemi sociali ed etici che partendo dalle molteplici realtà della città di Napoli, considerata come suo personale microcosmo artistico, si riflettono sull’intero contesto internazionale.

Attraverso un suo personale meccanismo creativo che implica l’analisi della quotidianità elimina ogni forma di retorica dalle sue opere pur mantenendo un sottile velo di aspra ironia che contribuisce ad acuire la drammaticità dei temi trattati.

Tra le maggiori esposizioni che hanno suscitato l’interesse degli organi di stampa nazionali e internazionali, nonché delle riviste specialistiche, vi sono: Maresistere, MANN museo Archeologico di Napoli e attualmente esposto all’Archivio di Stato di Napoli, Dalla Napoli di Keith Haring ai giorni nostri PAN Palazzo delle Arti Napoli, In & Out Kunsthalle di Osnabruck Germania, Unwritten Structures. Italia, Racconti (in)visibili mostra itinerante Sud America ed Europa dell’Est con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.

Inoltre ha collaborato con vari brand per capsule collection limited edition, tra cui Ferrarelle, Silvian Heach, Caffè Kimbo, Carpisa, Kbirr, D’Amico.

Raiz

Gennaro Della Volpe, in arte Raiz o anche Raiss, (Napoli, 22 aprile 1967) è un cantante e attore italiano. Voce dello storico gruppo degli Almamegretta, band di culto della scena indipendente e alternativa italiana degli ultimi trent’anni, se ne distacca a partire dal 2001.

Partecipa all’opera teatrale Brecht’s Dance con i Cantieri Teatrali Koreja ed al progetto gli Orchestral World Groove di Gaudì e Pathaan, collabora in Italia e all’estero con artisti quali Pino Daniele, Stewart Copeland, David Fiuczynski, Planet Funk, Bill Laswell, Leftfield, Asian Dub Foundation, Les anarchistes, Eraldo Bernocchi, Roy Paci, Teresa De Sio, Radicanto e SteelA. Come solista ha pubblicato gli album: Wop, anticipato dal singolo Scegli me (2004), Uno (2007), YA! (2011).

Nel 2010 recita nel film Passione di John Turturro e partecipa anche alla sua colonna sonora con un remake di Nun Te Scurda‘ insieme agli Almamegretta. L’anno successivo segna un deciso riavvicinamento alla band, con cui suona in occasione del ventennale della nascita.

Nel 2012 pubblica con i Radicanto il cd Casa, finalista del Premio Tenco e unico cd italiano nel settembre 2012 nella top ten della World Music Chart of Europe. Nel 2013 torna stabilmente negli Almamegretta, con cui partecipa al Festival di Sanremo. Nello stesso anno esce Controra, il primo album di nuovo insieme dopo dodici anni.

Parallelamente coltiva progetti individuali: nel 2014 esce il CD Dago Red realizzato da in duo con Fausto Mesolella, chitarrista storico degli Avion Travel, e la partecipazione di Rita Marcotulli (pianoforte), Ferdinando Ghidelli (pedal steel), Mimì Ciaramella (batteria), Adolfo La Volpe (harmonium) e Wena (cori). Il disco vince la Targa Tenco nella categoria interpreti.

Nel 2016 insieme agli Almamegretta pubblica l’album Ennenne e nel 2017 la sua versione completamente remixata, Ennenne Dub con versioni di Gaudi, Sherwood, Bovell, Vibronics, Paolo Baldini e la partecipazione di Lee Scratch Perry in uno dei due inediti del disco. Nel 2018 Raiz riceve il Premio DiscoDays. Nel 2021 pubblica l’album Napoli C.le / Düsseldorf con Lucariello e il singolo Aria apre la prima puntata dell’ultima stagione di Gomorra – La serie.

Nel 2023 esce Si ll’ammore è ‘occuntrario d’’a morte, omaggio di Raiz a Sergio Bruni, cui è seguito un tour per l’Italia insieme ai membri dei Radicanto

Come attore, Raiz è apparso in Cuore Scatenato di Gianluca Sodaro, Tatanka di Giuseppe Gagliardi, Passione di John Turturro, Ammore e Malavita dei Manetti Bros, I bastardi di Pizzofalcone 3 di Monica Vullo e Mare fuori di Cristiana Farina e Maurizio Careddu (regia di Carmine Elia), di cui ha composto anche la colonna sonora insieme a Stefano Lentini. La canzone che fa da sigla alla serie, O’ mar for, ha superato i 18 milioni di stream ed a ottenuto la certificazione di Disco d’Oro. Nella serie Raiz interpreta il boss della camorra don Salvatore Ricci.

Gabriele Esposito è un cantante e cantautore italiano nato a Napoli nel 1998. Da bambino, impara a suonare la chitarra da autodidatta grazie ai tutorial di YouTube. Nel 2016 partecipa alla decima edizione di X Factor ed arriva alla fase del Bootcamp. Comincia a girare l’Italia ed a esibirsi in strada in diverse città. Nel 2020 pubblica il suo primo EP in inglese Mindindividual 2.0 sostenuto da una raccolta fondi su MusicRaiser. Le sue influenze musicali spaziano da John Mayer, passando per Frank Ocean arrivando a Pino Daniele. Nel 2017 decide di ritentare l’esperienza del talent show e si presenta a X Factor con l’inedito Limits, arrivando in semifinale.

Torna quindi alle sue radici e inizia a scrivere canzoni in dialetto napoletano. Nel 2021 pubblica il singolo Napoli lo-fi, (Satellite Records, distribuito da Believe). Intanto continua ad esibirsi in strada, scegliendo i luoghi a cui si sente più legato: Salerno, Cava dei Tirreni, e soprattutto Napoli.

Nel 2022 pubblica un EP che prende il nome dalla strada del Vomero in cui è solito suonare, Via Scarlatti, composto da cinque brani di artisti napoletani. L’EP raggiunge più di un milione di streaming in pochi mesi. Gabriele parte per il tour italiano Love Napoli Live. Il 22 dicembre dello stesso anno esce L’Unica, ballata romantica in napoletano. Ad un mese dalla sua uscita il brano ha totalizzato più di 200k di streaming, raggiungendo la quinta posizione in Viral 50 Italy su Spotify e ottenendo la copertina su Napoli Centro, prima playlist di Spotify per la musica napoletana. Il 26 maggio scorso è uscito il nuovo singolo Aret ‘a nu penziero (Asino Dischi con distribuzione The Orchard), che affronta il tema delle relazioni a distanza.

Tartaglia Aneuro

Il progetto Tartaglia Aneuro nasce nel 2012 da Andrea Tartaglia che riunisce attorno a sé il chitarrista e compositore Paolo Cotrone, il bassista Mattia Cusano, il percussionista Salvio La Rocca, e dopo una lunga gavetta in formazione “unplugged”, si aggiunge in pianta stabile il batterista Federico Palomba.

Nato con l’urgenza del rap, la rabbia del rock, il nervosismo dell’elettronica underground, e il sentimento mistico e un po’ romantico della musica popolare (non solo napoletana) l’Aneuro è un progetto tematico e musicale senza un vero e proprio genere di riferimento, mescola ritmiche e sonorità differenti rubate alle più insospettabili fonti, che dopo un lungo e travagliato processo di crescita e autocoscienza, giunge infine all’esordio discografico con l’album di 11 brani Per Errore.

Il progetto vede numerose e significative esperienze live, incontri con personaggi di spicco della scena musicale napoletana e non e numerosi premi e riconoscimenti. Tra le esibizioni più importanti figurano: NO alla Discarica del Castagnaro di Quarto, dove i Tartaglia Aneuro condividono il palco con Marcello Colema e la rap crew Cianuro Prod (2012), l’apertura del concerto dei 99 Posse al Parco dei Camaldoli (2013), l’apertura al concerto di James Senese al Deja Vu di Pozzuoli il 28 febbraio (2014); la partecipazione come ospiti alle edizioni 2015 del Meeting del Mare e del PummaRock, il neonato Pozzuoli Folk Fest, insieme a Enzo Avitabile e Bottari, 99 Posse, Jovine, La Maschera, Sineterra, il concertone in Piazza Dante a Napoli a sostegno della cassa operaia (cassintegrati Fiat) organizzato da Daniele Sepe, con Andrea Tartaglia in persona a presentare i numerosi ospiti della serata, tra cui The collettivo, Foja, La Maschera, Nero Nelson, Shaone, ‘O Rom, Aldolà Chivalà, Napoli Extracomunitaria, Mc Mariotto, Maldestro, Gnut, Gatos do mar, Piero Gallo, Jah Farmer & Nah Deal Band, Matteo Marolla, Zumpinária Banda, Delucao + Laye Ba, Bisca, Blindur, Mario Insenga – e tanti altri.

Il 2016 vede la collaborazione con Capitan Capitone e i Fratelli della Costa. Grazie anche ad una felice campagna su Music Raiser, il progetto conduce all’uscita del brano Le Range Fellon, scritto da Andrea Tartaglia, registrato dai Tartaglia Aneuro e un’orchestra di fiati, con la sapiente direzione artistica del Capitano Sepe, che ottiene la nomination come miglior canzone singola al Premio Tenco e resta per ben 3 settimane al primo posto della classifica Viral 50 di Spotify e per oltre un mese nella top10.

Tra i premi vinti da Tartaglia Aneuro figurano: Sinuessa Music Contest e l’ Headbanger (2013) di Mondragone, con cui approdano direttamente alla finale del Marte Live Campania; l’Alternative Music Contest” di Pozzuoli, nell’edizione presentata da Marcello Coleman, (che collabora al brano Skizzophrenia), il Pummarock di Angri-S.Antonio Abate (2014), Primo Premio e Premio della Critica DiscoDays (2015), Heineken Green Contest, all’Arenile di Bagnoli, con le Seventeen Fahreneit e i Santarsieri Band (2015) con cui ottengono la possibilità di esibirsi a Casa Sanremo durante la seconda serata del 65o Festival della Canzone Italiana e alla XIV fiera DiscoDays al Palapartenope e infine una puntata da ospiti a I Radioattivi su RadioClub91.

Valerio Jovine inizia il suo percorso artistico nel 1998. In collaborazione con il fratello Massimo, già membro dei 99 Posse, esordisce con l’album Contagiato (BMG, 2000) cui segue, Ora, distribuito da Il Manifesto. Nel 2005 è la volta dell’album Senza Limiti (prodotto da Rai Trade) e quindi di In viaggio (2008), il primo album live che raccoglie i classici del repertorio della band, due inediti e due cover.

Dopo un lungo tour in giro per l’Italia, nel 2010 esce Il mondo è fuori, autoprodotto e autodistribuito. 13 tracce reggae che vedono collaborazioni con Cico, Jah Sazzah e Don Skal degli Aretuska, O’Zulu’ dei 99 Posse, Speaker Cenzou e Cor Veleno. Dal 2010 è seconda voce della nuova formazione live dei 99 Posse, tornati dopo dieci anni sulla scena musicale. Nel 2012 gli Jovine realizzano l’album Sei con i featuring di O’ Zulu, Kaya Pezz8 e Jrm, tutti componenti dei 99 Posse, Dope One dei Freestyle Concept, Dj Uncino e Speaker Cenzou. Il videoclip del brano Me’ so’ scetat’ e tre è realizzato in collaborazione con i comici di Made in Sud. Sei è l’album che include anche Napulitan’, brano diventato ben presto uno dei cavalli di battaglia degli Jovine.

Nel 2014 Valerio Jovine partecipa al talent show di Rai2 The Voice of Italy nel team di J-AX. Nel 2015, dopo The Voice, Valerio collabora con J-Ax al brano Un altro viaggio, incluso nell’album Il bello di essere brutti. Il 10 marzo 2015 esce Parla più forte, settimo disco di Jovine, promosso attraverso la canzone Vivo in un reality show. Nel luglio 2017 esce In Assenza di Gravità, ottavo lavoro discografico di Valerio, che contiene 12 tracce come Doje parole, Un giorno che non va, Una vita normale e Nu poc e vient. Nel 2022 insieme a Tartaglia Aneuro realizza L’uocchie tuoje, un brano che è un grido di libertà, la ricerca della bellezza e dell’armonia, di una via di uscita da questi tempi bui.

Aldolà Chivalà

Il progetto Aldolà Chivalà nasce nel 2009 dall’incontro tra il pro-duttore artistico Mauro Romano e Aldo Laurenza. Aldo è solito provocare vivaci discussioni dopo le serate nei locali del centro di Napoli e Mauro gli propone di lavorare sui suoi soliloqui. Dopo numerose sessioni di studio, Mauro riveste di musica elettronica gli Slam (genere di poesia orale tesa a catturare e scuotere lo spettatore) improvvisati da Aldo: ne viene fuori un incontro tra parole recitate e sample con la forma classica della canzone. Il duo inizia ad esibirsi nei locali di Napoli e provincia, il repertorio si arricchisce di serata in serata di nuovi brani. Nel 2011 esce Discontinuo, il primo disco. Il brano omonimo diventa subito popolare nella scena underground di Napoli e provincia così come il videoclip girato dal regista Fabio Luongo che vede la partecipazione dell’attrice napoletana Loredana Simioli.

Arriva l’invito di Gianni Simioli ad esibirsi nella trasmissione Operazione San Gennaro su Tele A, dove Aldo interpreta il brano Nun voglio ascì, slammando dall’interno di una tenda da campeggio. Dall’inizio del 2012 si unisce al progetto anche Valerio Vittorioso come Vj. Attraverso il suo video mapping visionario le performance del duo diventano ancora più suggestive. Continuano i live nei club in tutta la Campania e arriva l’invito ad esibirsi al primo maggio a Bagnoli del 2013. Durante la performance Aldolà passa il microfono ad alcuni operai in cassa integrazione presenti tra il pubblico che chiedono di parlare e la performance del duo viene interrotta subito dopo. Intanto si appassiona al progetto l’artista napoletano Daniele Sepe che inizia ad accompagnare Aldolà Chivalà dal vivo e spesso si aggiunge alle performance anche Gianluca “Shangò” Salerno alle percussioni. Nel Settembre del 2014 Aldolà Chivalà insieme a Daniele Sepe und rote Jazz fraktion suona sul palco di Eutropia nell’ambito della Festa dell’altra Economia a Roma. Nel 2015 Discontinuo diventa un disco più libro con disegni dell’artista Franco Silvestro commentati da Aldolà Chivalà per Roundmidnight Edizioni. Nel 2019 esce il nuovo disco Spostati un po’ con l’etichetta MrFew.

Dadà

Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dadà è una cantautrice napoletana che unisce la cultura partenopea con la world music e contaminazioni club ed elettroniche. Il centro della sua poetica è la libertà di espressione, anche sui temi più difficili e intimi ed il fulcro della sua musica è raccontare storie.

Partecipa a X Factor 2022 con l’inedito Cavala, un inno alla vita nella sua essenza più autentica e verace. Nel corso della trasmissione ha presentato alcuni mash-up originali, come Bang Bang (My Baby Shot Me Down) con O sarracino, e Funiculì, funiculà con Mas que nada.

Precedentemente è stata autrice e compositrice per altri artisti. Nell’estate 2022 ha pubblicato Aumm Aumm, singolo realizzato in collaborazione con i dj/producer AckeejuiceRockers, e si è esibita nell’ultima edizione del Jova Beach Party, organizzato da Jovanotti.

