GLI STATI GENERALI DISABILITÀ E SALUTE IN CAMPANIA CON MINISTRO LOCATELLI

FISH Campania e Anffas Campania promuovono gli Stati Generali Disabilità e Salute in Campania

Napoli, 15 giugno 2023 – Un’occasione per discutere dello stato dei servizi sociosanitari nella regione. Questa la base degli Stati Generali Disabilità e Salute in Campania organizzati da FISH Campania e Anffas Campania per venerdì 23 giugno alle 9.30 in sala Ischia alla Mostra d’Oltremare (viale Kennedy, 54 Napoli). Un’occasione di confronto con le istituzioni, le amministrazioni, le rappresentanze sindacali e soprattutto con le famiglie e le persone con disabilità.

Agli Stati Generali Disabilità e Salute in Campania le due organizzazioni presenteranno un documento sulle politiche e i servizi per la vita indipendente, inclusione nella società, diritto alla salute, coinvolgimento attivo delle persone con disabilità nelle scelte che le riguardano. Il documento sarà illustrato alla presenza del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L’iniziativa sarà moderata dalla giornalista Rai Manuela Moreno.

Dopo i saluti del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, interverranno il coordinatore di Anffas Campania, Alessandro Parisi, e il presidente di FISH Campania, Daniele Romano. A seguire gli interventi del presidente di FAND Campania, Giuseppe Ambrosino, del portavoce del Forum del Terzo Settore Campania, Giovanpaolo Gaudino, della presidente della VI commissione Politiche sociali della Regione Campania, Bruna Fiola, del presidente della V commissione Sanità della Regione Campania, Vincenzo Alaia, dell’assessore alle Politiche sociali della Regione Campania, Lucia Fortini, dell’assessore al Bilancio della Regione Campania, Ettore Cinque.

Nella seconda sessione interverranno il presidente di FISH nazionale, Vincenzo Falabella, il presidente di FAND nazionale, Nazaro Pagano, il presidente di Anffas nazionale, Roberto Speziale, il segretario nazionale con delega a sanità e terzo settore di Fp CGIL, Michele Vannini, il segretario nazionale con delega a terzo settore di Fp CISL, Franco Berardi, il segretario nazionale di Fpl UIL, Pietro Bardoscia.