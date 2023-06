È in libreria “Dorina e il magico mare di capri” (ed. Fioranna): racconto illustrato di una straordinaria avventura

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Le straordinarie avventure di una bimba

nel racconto illustrato ambientato sull’isola azzurra

di Costanza Cerrotta

illustrazioni di Cristina Lantoni

Edizioni Fioranna

Collana: Sogni di Carta

Pagine 24

Dimensione 21×29,7

Copertina in cartonato

Data di uscita: 7 giugno 2023

Prezzo € 14,00

Lettura consigliata dai 4 anni

Tutto può succedere, soprattutto nella vita magica e fantasiosa dei bambini. Ancor più lasciandosi ammaliare dal magico mare di Capri, laddove in una bella giornata di sole, una bimba nella sua cameretta vede spuntare improvvisamente dal suo quaderno una piccola stella marina. Inizia da qui “Dorina e il magico mare di Capri”, libro illustrato per i più piccoli scritto da Costanza Cerrotta e con le illustrazioni di Cristina Lantoni. Un volume edito da Edizioni Fioranna che si propone l’obiettivo di stimolare la fantasia dei bambini, invitandoli a immaginare sempre più mondi e storie per consacrare valori come libertà, amicizia, onestà. Un libro ambientato sull’isola azzurra che fa da sfondo a un’avventura magica e straordinaria, che farà scoprire a Dorina i segreti del mare di Capri, dove regna la Grande Sirena. Tra le onde e i coralli conoscerà tutti gli abitanti del mare. Poi una sorpresa finale, parole in inglese (con disegni e traduzione in italiano) per avvicinare i più piccoli ad una nuova lingua in modo divertente.

Costanza Cerrotta, autrice di questo volume, è un’Educatrice Professionale originaria dell’isola di Capri. Il suo percorso lavorativo, iniziato nel 2003 nell’ambito della disabilità e poi dell’infanzia, subisce un arresto per una problematica di salute ma le storie magiche e fantastiche da lei scritte per i bambini rappresentano lo sprone per ripartire e per continuare a essere una “educa-scrittrice” (come lei ama definirsi). «Il desiderio di far felici i piccoli mi ha permesso, nel corso del tempo, di non perdere il sorriso riversando tutto il mio amore nella scrittura. Dorina è una magica bambina che vuol trasmettere i valori dell’onestà, dell’amicizia, del rispetto. L’obiettivo principale di questo volume è quello di invitare i suoi piccoli lettori a coltivare il dono della fantasia per inventare sempre nuove storie». Il motto di Costanza è, infatti, quello di Gianni Rodari: “Anche inventare storie è una cosa seria”. La sinergia con l’illustratrice Cristina Lantoni, conosciuta nel 2015 in un momento molto particolare «è nata fin da subito come un vero e proprio “riconoscersi”. Cristina, con le sue illustrazioni, ha saputo interpretare al meglio tutto ciò che volevo fosse messo in risalto in Dorina e nel suo magico mare di Capri: la bellezza di un mondo incantato che potesse permettere a ogni bambino di viaggiare con la fantasia».

Cristina Lantoni è l’illustratrice di “Dorina e il magico mare di Capri”. Diplomata come Disegnatrice Stilista di Moda, ama l’arte e ritiene che insieme all’amore sia il valore aggiunto più prezioso. «C’è stata subito un’affinità con Costanza, e appena mi parlò di Dorina e le sue avventure, l’ho subito immaginata bionda con gli occhi chiari. Di sicuro mia figlia mi ha ispirato nell’immaginazione». Ecco cosa caratterizza il disegno di questo volume: «I colori, danno la sensazione di un’infanzia felice. Tutto è molto introspettivo e personale, rispetto a quello che hai vissuto o avresti voluto vivere. Mi è piaciuto miscelare i colori. Parliamo di un libro pensato per bambini, ma dato che lo siamo un po’ tutti, ci sono forme che ispirano tenerezza anche agli adulti. Ho utilizzato sia matita sia acquerello. Ho sempre amato sperimentare, miscelare le tecniche, non rimanere in determinati schemi. Il mondo fantastico che riesce a creare Dorina, credo rappresenti anche un po’ me stessa in questa maniera».

