L’associazione “Shalom-Progetto Famiglia-odv” celebra i primi 25anni di attività

Si terrà il 17 giugno alle 16:30 presso il Teatro del Buon Consiglio in Torre del Greco, in via del Santuario, la celebrazione del 25° anniversario della fondazione di “Shalom Progetto Famiglia odv”, l’associazione nata come costola di alcune Caritas parrocchiali della periferia sud di Torre del Greco per offrire un avamposto di ascolto e accoglienza dei bisogni provenienti dal territorio.

Nel corso dell’evento, la storia dell’associazione verrà ripercorsa dal racconto del presidente Pino Cutolo e attraverso le testimonianze di impegno dei tanti volontari, che in questi anni hanno permesso e arricchito l’operato di questa solida realtà.

I numerosi ed illustri ospiti daranno vita, poi, a un confronto tra operatori del Terzo Settore e Istituzioni sui temi sociali che più animano il dibattito pubblico.

Tra gli interventi previsti, quello del vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania Loredana Raia, del neo eletto sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella e del presidente di CSV Napoli Nicola Caprio.

Per rendere indimenticabile la serata non mancheranno infine momenti di intrattenimento musicali e teatrali.

