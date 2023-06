Esami dirigenti sportivi all’Università Vanvitelli, Zigarelli: “Buon lavoro ai corsisti”

Nel pomeriggio nell’Aulario del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Santa Maria Capua Vetere si sono tenuti gli esami per dirigenti sportivi organizzati dal Comitato Regionale Campania FIGC LND, presieduto dal Presidente Carmine Zigarelli. Prima dell’inizio della prova d’esame il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Prof. Raffaele Picaro e la Presidente del Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici, Professoressa Andreana Esposito, hanno portato il loro saluto ai corsisti, annunciando la Convenzione Quadro che sarà stipulata la settimana prossima tra C.R. Campania FIGC LND e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo.

Il Direttore prof. Picaro si è detto “onorato di ospitare le iniziative del C.R. Campania FIGC LND”, sottolineando che “sarà intrapresa una collaborazione continuativa volta alla formazione sempre più di alto profilo nel campo giuridico sportivo”. La Presidente del Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici, prof.ssa Esposito si è soffermata sul corso curricolare in Diritto e Management dello Sport, illustrandone il percorso e spiegando le modalità di svolgimento dello stesso.

Tra i graduati spicca il nome della giornalista sportiva Vittoria Biancardi, esempio di correttezza, disponibilità e notevole professionalità, che con questo titolo arricchisce l suo notevole bagaglio di competenze.

“Un sentito ringraziamento al Direttore Picaro per la cordiale accoglienza e per aver aperto le porte del mondo accademico alla grande famiglia del calcio dilettantistico e giovanile campano, per consentire a tanti giovani di intraprendere un percorso formativo sportivo funzionale all’inserimento nel mondo del lavoro. Siamo certi che lavorando di squadra, come è accaduto per altre iniziative formative da noi promosse, saremo un modello per l’Italia intera. Congratulazioni a tutti i corsisti e augurissimi per un futuro ricolmo di successi e di vittorie”. Lo dichiara il Presidente del C.R. Campania FIGC LND Carmine Zigarelli.