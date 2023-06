“Pessoa è un baule pieno di gente, di progetti, sperimentazioni e di nuovi format culturali”

Torna a Napoli, il progetto culturale itinerante che coniuga ecologia, innovazione e promozione culturale negli spazi della città in attesa di grandi trasformazioni.

Giunta alla sua seconda edizione partenopea e ispirato ai programmi di riuso transitorio degli spazi urbani presenti nelle maggiori capitali europee, il Luna Park Urbano è un progetto finanziato, nell’ambito del Bando Fermenti, dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche giovanili e al Lavoro.

Negli spazi dell’Ex Ospedale Militare, anche quest’anno location di eccezione, il Pessoa Luna Park si rivolge principalmente ai millennial, ma strizza l’occhio a diverse generazioni grazie alla ricca programmazione e alla presenza di laboratori, workshop, giochi, un’area per i bambini e alla grande novità di questa edizione: una sezione dedicata alla musica live.

Si conferma la collaborazione con l’artista Roxy in The Box, con il ritorno della Biliardina Trans, un calciobalilla in cui al posto degli omini tradizionali ci sono 22 personaggi femminili di rilevanza mondiale come Rita Levi Montalcini, Sofia Loren, Anna Frank e Ricchioners, un tiro al bersaglio contro l’omofobia e due nuove installazioni site specific, Bigotteria e Naturaless, realizzate in collaborazione con Pessoa Luna Park.

Le aree del Luna Park comprendono:



Musica: jam session, live di musica indipendente, party tematici, nuovi format musicali e dj set.

Playground: giochi da tavolo in formato XXL a cui partecipare da soli o in squadra, con un torneo di giochi notturno ogni settimana con le installazioni artistiche di Roxy in the Box, dissacranti, ironiche e ultra-Pop come l’artista partenopea

Mercato Green & Picnic: ogni domenica, per trascorrere una giornata all’insegna del recupero di oggetti e alimenti che altrimenti andrebbero sprecati

Area Kids: con attività e laboratori dedicati ai più piccoli

Si parte il 9 giugno alle 18:00, insieme a Will Media, la community online di più di 1,9 milioni di persone, che proietterà in anteprima un episodio di JUNK, Armadi pieni la docuserie co-prodotta insieme a Sky Italia in cui viene raccontato l’impatto della moda sulle persone e sull’ambiente.

A seguire uno Swap Party: ognuno dei visitatori porta un capo di abbigliamento da scambiare con gli altri invitati. Infine si proseguirà con con una selezione musicale per festeggiare l’inaugurazione del parco.

Pessoa Luna Park è divertimento e impegno: sabato 10 giugno, infatti, è prevista il Graduation Day di Prime Minister, una scuola di politica per giovani donne, e il primo appuntamento di Disconauta, il format disco di Pessoa Luna Park in collaborazione con ESN Erasmus Napoli.

Domenica 11 giugno, dalle 11.30 alle 22.00, infine, ci sarà l’Ipermatrimonio, ovvero il primo matrimonio di comunità tra Michela, Vincenzo, la città di Napoli e tutti quelli che vorranno partecipare. Una celebrazione simbolica, fuori dal tempo e dalle convenzioni, che rappresenta un nuovo modo di legarsi agli altri. E non può mancare il buon cibo: per l’occasione al Pessoa Luna Park sarà presente tutta la brigata del ristorante Sud Scampagnata, guidata dalla chef Marianna Vitale.

L’ingresso al Pessoa Luna Park è sempre gratuito. La capienza è limitata, quindi la prenotazione è fortemente consigliata al link: http://pessoalunapark.it/ prenota/

Pessoa Luna Park

Ex Ospedale Militare, Vico Trinità delle Monache, Napoli

9 giugno – 6 agosto 2023

Giovedì e venerdì dalle 18.00 all’1 di notte, sabato e domenica dalle 12:00 all’1 di notte

Di seguito alcuni approfondimenti e anticipazioni delle attività del Pessoa Luna Park.

Per il programma completo si rimanda agli aggiornamenti su: sito http://pessoalunapark.it/ – Facebook: https://www.facebook.com/ pessoalunapark/ – Instagram: https://www.instagram.com/ pessoalunapark/

Appuntamenti Live:

15 giugno Tartaglia Aneuro ospita Iovine

22 giugno Gabriele Esposito Live

29 giugno – 2 luglio: Festival per Giovani Vecchi in collaborazione con I Disintegrati, collettivo di artisti dell’Accademia di Belle Arti già autore di Cuore di Napoli

6 luglio Aldolà Chivalà

13 luglio Dadà

30 luglio Raiz inDuo

JUNK – Armadi Pieni è la nuova docu-serie di Will Studio in co-produzione con Sky Italia per trovare la verità sull’industria della produzione dei vestiti, raccontata attraverso le storie e le immagini delle persone ed ecosistemi che subiscono direttamente l’impatto negativo del fast-fashion. Dal Ghana al Cile, Indonesia, Bangladesh, India e Italia, ogni puntata è dedicata ad un paese e tema diverso – un progetto nato per generare consapevolezza ma soprattutto per restituire a tutti la certezza che il cambiamento è ancora possibile e tutti abbiamo un ruolo da giocare.

Abbiamo organizzato una serata durante la quale restituire un significato più onesto e concreto alla parola sostenibilità per capire, insieme, come mettere in discussione lo status quo del sistema moda.

Roxy in the Box

Il lavoro di Roxy in the box si esprime attraverso pittura, video ed installazioni per produrre opere caratterizzate da un’ironia mirata ad indagare gli equilibri universali dei rapporti umani.

Dopo gli studi artistici presso l’Istituto Statale d’Arte Filippo Palizzi di Napoli, ha iniziato la sua carriera nel 1999 esponendo le sue opere in mostre personali e collettive presso musei, sedi istituzionali e gallerie italiane ed estere.

Partendo dalla vivacità dei colori e dalla estremizzazione della pop-art couture americana, le sue opere mirano a modificare la visione del mito moderno accentuando il potere mediatico delle persone, inoltre focalizza l’attenzione su problemi sociali ed etici che partendo dalle molteplici realtà della città di Napoli, considerata come suo personale microcosmo artistico, si riflettono sull’intero contesto internazionale.

Attraverso un suo personale meccanismo creativo che implica l’analisi della quotidianità elimina ogni forma di retorica dalle sue opere pur mantenendo un sottile velo di aspra ironia che contribuisce ad acuire la drammaticità dei temi trattati.

Tra le maggiori esposizioni che hanno suscitato l’interesse degli organi di stampa nazionali e internazionali, nonché delle riviste specialistiche, vi sono: Maresistere, MANN museo Archeologico di Napoli e attualmente esposto all’Archivio di Stato di Napoli, Dalla Napoli di Keith Haring ai giorni nostri PAN Palazzo delle Arti Napoli, In & Out Kunsthalle di Osnabruck Germania, Unwritten Structures. Italia, Racconti (in)visibili mostra itinerante Sud America ed Europa dell’Est con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l ‘UNESCO.

Inoltre ha collaborato con vari brand per capsule collection limited edition, tra cui Ferrarelle, Silvian Heach, Caffè Kimbo, Carpisa, Kbirr, D’Amico.