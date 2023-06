Pocho, il nuovo cortometraggio targato Mimmo Attrice

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Ho avuto il piacere di guardare il cortometraggio Pocho, diretto da Antonio Ruocco e prodotto da Mimmo Attrice, con la partecipazione da protagonista di Gigi Attrice, e la colonna sonora di Ciccio Merolla.

La vicenda agile, viene trattata ponendo al centro l’amore, inteso in senso ampio e articolato: l’amore per la famiglia, l’amore per la propria squadra del cuore, per i propri amici, e soprattutto per il proprio animale da compagnia, e viceversa.

Non manca di commuovere e di far riflettere su ciò che conta nella vita: essere stati in grado di creare dei legami solidi e biunivoci.

Rosanna Bazzano

