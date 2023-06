Titolo “Gran Croce al Merito e Diritto Umanitario” all’imprenditore Francesco Casillo

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il made di Italy e le eccellenze campane fanno il giro del mondo. In questo giorni è stato conferito il titolo “Gran Croce al Merito e Diritto Umanitario” da parte dell’Institución del Mérito Humanitario, all’ imprenditore Francesco Casillo noto per i suoi importanti brand di moda riconosciuti in ambito nazionale e internazionale.

La moda, sempre più spesso, risulta essere sinonimo di solidarietà e beneficenza, valori che vivono e si concretizzano nel lavoro quotidiano di Casillo che da sempre si adopera nel sociale

L’imprenditore partenopeo, con il suo impegno e la sua determinazione porta avanti da tempo la difesa dei diritti umanitari e al contempo si adopera nel sostenere progetti che possano essere una opportunità concreta per il futuro dei giovani del nostro paese.

Tra le manifestazioni sostenute e valorizzate rammentiamo “Napoli Fashion week” che da anni propone il rilancio della moda campana in sinergia con le istituzioni scolastiche e la formazione.

Infatti il progetto apre le porte alle nuove leve grazie al PCTO “alternanza scuola lavoro” inserendo i ragazzi nel mondo dell’occupazione come figure creative quali stilisti, modellisti ed al settori sempre in all’ambito del fashion .

Un evento in linea con la mission e il core business di Francesco Casillo, definito da tutti come un uomo di affari smart e sempre allineato alle nuove tendenze grazie alle sue spiccate doti imprenditoriali

Il riconoscimento

“Gran Croce al Merito e Diritto Umanitario” è un prestigioso riconoscimento assegnato in passato a personalità illustri come cardinali, scultori e pittori di fame e valore mondiali

Tra le personalità insignite di tale riconoscimento possiamo citatre Revello de Toro e Chillida, membri della nobiltà spagnola come Cayetano Martínez de Irujo, Sabino Fernández Campo, Jesús Aguirre e Ortiz de Zárate; scrittori come Miguel Delibes; uomini d’affari come Umberto Agnelli, allora presidente della Fiat,

scienziati del calibro di Rita Levi Montalcini e

Ambasciatori di Italia, Belgio, Stati Uniti e itineranti in Giappone, Cina e Taiwan

Francesco Casillo, imprenditore

Francesco Casillo da anni socio CIS, è manager della Gruppo FB – azienda CIS attiva nel settore della moda uomo/donna/bambino con i marchi quali Sarah Chole, PDK, Phard – è stato insignito lo scorso 27 maggio a Barcellona del titolo di “Gran Croce al Merito e Diritto Umanitario” da parte dell’Institución del Mérito Humanitario, organizzazione spagnola che premia coloro che uniscono ad un elevato profilo professionale un costante impegno nel campo della solidarietà

