Suite OSA_Napoli Session Venerdì 16 giugno 2023 – Cortile Castel Nuovo

Suite Osa_Napoli Session è un progetto che mette in dialogo e in relazione sonorità tradizionali e contemporanee, con l’obiettivo di valorizzare strumenti e suoni antichi dei territori. Realizzando, in questo modo, produzioni musicali inedite e facendole circolare nei principali circuiti nazionali e internazionali.

Voluta e promossa dal Comune di Napoli e finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli come parte della rassegna NapoliFonika, Suite Osa_Napoli Session rientra nel grande progetto “Napoli Città della Musica”, che a giugno compie un anno di intense attività, mirate allo sviluppo della filiera musicale napoletana e alla valorizzazione dei suoi artisti e professionisti oltre che della cultura musicale partenopea.

“La Suite OSA non poteva non approdare a Napoli, città dalle radici musicali profonde, che affondano in una storia secolare e continuano a produrre germogli di novità e interpretazione del presente. Un progetto coerente con le linee di indirizzo del Sindaco Manfredi, volte in particolare alla valorizzazione della musica come patrimonio condiviso e fondamento identitario” – dichiara il coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli Sergio Locoratolo.

“In coerenza con il progetto Napoli città della Musica, OSA_Napoli oltre ad essere un grande evento di spettacolo valorizza la tradizione musicale napoletana portandola nel futuro e con un lavoro di contaminazione essenziale per il comparto e per la valorizzazione della tradizione base fondamentale dello sviluppo delle nuove generazioni” – dichiara il delegato del Sindaco di Napoli per l’industria musicale e dell’audiovisivo Ferdinando Tozzi.