FISH E ANFFAS LANCIANO STATI GENERALI DISABILITÀ E SALUTE IN CAMPANIA

Il prossimo 23 giugno alla Mostra d’Oltremare di Napoli FISH Campania e Anffas Campania discutono dello stato dei servizi sociosanitari in Campania

Napoli, 6 giugno 2023 – Autodeterminazione, autonomia, indipendenza per le persone con disabilità. Queste le parole chiave degli Stati Generali Disabilità e Salute organizzati da FISH Campania e Anffas Campania per venerdì 23 giugno. Dalle 9.30 in sala Ischia alla Mostra d’Oltremare (viale Kennedy, 54 Napoli) si discuterà di integrazione sociosanitaria in regione Campania con le istituzioni, le amministrazioni, le rappresentanze sindacali e soprattutto con le famiglie e le persone con disabilità.

In quell’occasione le due organizzazioni presenteranno un documento sulle politiche e i servizi per la vita indipendente, inclusione nella società, diritto alla salute, coinvolgimento attivo delle persone con disabilità nelle scelte che le riguardano.

“Il movimento delle persone con disabilità, le loro famiglie e tutti gli stakolders chiedono un cambio di passo verso la realizzazione di una rete di servizi che rendano attuabile la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Occorre un diverso approccio, il superamento dell’autoreferenzialità e soprattutto il riconoscimento della diversità per traghettare da un welfare prestazionale ad un welfare comunitario che ci vede tutti protagonisti nel riconoscere le diversità e sostenere l’autodeterminazione e la vita indipendente”. A dirlo il presidente di FISH Campania, Daniele Romano, ed il coordinatore di Anffas Campania, Alessandro Parisi.