Napoli campione d’Italia si festeggia nelle piazze e nelle strade

“Condividiamo tutti insieme la gioia e l’orgoglio per il terzo scudetto. Ai Napoletani dico di festeggiare nelle piazze e nelle strade tutti insieme, domenica 4 giugno, il nostro grande Napoli, il riscatto di un popolo intelligente e laborioso”. Questo quanto dichiarato da Gianni Lepre, economista, consigliere del ministro della Cultura e grande tifoso. I festeggiamenti per il terzo scudetto sono previsti anche allo Stadio Maradona, anche se la gran parte della città esulterà nelle piazze e per le strade come da tradizione. Su questo il prof. Lepre ha sottolineato: “La gioia è più grande se condivisa con la città, con le sue strade e le sue piazze, i suoi colori e i suoi sapori nell’entusiasmo globale anche degli stessi turisti che riempiono Napoli”. Lepre ha poi concluso: “Dobbiamo capire che questa è la festa di tutti, e non di pochi eletti, e come tale ha luoghi di svolgimento canonici che non posso essere alterati dal marketing di cordata. I Napoletani devono essere attori di questa grande festa e non spettatori di una partita giocata da altri. Lasciate , dunque, che la gioia si scateni e che l’azzurro tinga le strade di Napoli e del mondo intero

