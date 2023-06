Speaker Cenzou e Clementino sono pionieri del rap made in Napoli. La loro storia e street credibility ha pochi eguali nel panorama hip hop, così per celebrare questa cultura, nata nel 1973, hanno unito le forze e hanno scritto e registrato “House Boat”. Il brano è pubblicato dalla label Magma Music ed edito dalla FUMO.

House Boat è un inno alla cultura Hip Hop che i due Mc’s, della scuola napoletana, pubbl icano in occasione dei festeggiamenti per il cinquantennale della musica rap e cultura hip hop. L’intento è rappresentare l’unione e la continuità fra le generazioni del ‘genere’ che in Italia è tra i più seguiti e ha sicuramente in Napoli e nella Campania una delle sue capitali.

L’hip hop, da movimento di persone ignorate e snobbate dal punto di vista creativo, è diventato un fenomeno commerciale e sociale che ha rivoluzionato il mondo della musica, della danza, dell’abbigliamento e del design.