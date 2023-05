L’istruzione e la formazione sono ancora la chiave per il successo lavorativo, ISTUD: “Percentuali di inserimento sopra il 90%”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

La Business School presenterà i suoi percorsi di alta formazione manageriale destinata a laureati e laureandi a Napoli il prossimo 15 giugno

NAPOLI – Con i numeri del Rapporto Plus 2022, i vertici di INAPP hanno evidenziato che le famiglie italiane sono disilluse e non credono più nei titoli di studio per la buona riuscita in campo lavorativo dei propri figli. Questa considerazione, però, è smentita dai dati stessi: stando al rapporto OCSE “Education at a glance 2022”, mediamente nei 38 Paesi dell’Ocse un laureato guadagna il doppio di un diplomato. Con specifico riferimento all’Italia, questa percentuale si attesta al 76%.

Investire nell’educazione e nella formazione, nonostante un malcontento generale, è e resta un trampolino di lancio affinché i giovani italiani possano spiccare il volo nelle loro carriere. Lo dimostrano i dati dei master promossi da ISTUD: la Business School italiana afferma di registrare una percentuale di inserimento lavorativo dopo la conclusione dei percorsi di master post-laurea promossi che si attesta stabilmente sopra il 90%, arrivando alla cifra record del 97% per l’alta formazione HR.

Stando ai numeri forniti, il master Giuristi in Azienda (per diventare giurista d’impresa) ha una percentuale di inserimento lavorativo che si attesta al 95%; quello in Marketing e Digital Management al 91%; il master Scienziati in Azienda (che permette di costruire una carriera nel settore dell’healthcare e life science) al 94%.

L’APPUNTAMENTO DI NAPOLI

ISTUD porterà anche le esperienze dei suoi ex allievi che ce l’hanno fatta a Napoli, durante l’incontro gratuito promosso il 15 giugno al Centro Direzionale (a partire dalle ore 10:00), negli spazi di co-working di Re.Work. L’appuntamento, aperto a laureandi e laureati campani, si pone come obiettivo quello di dare la possibilità ai giovani interessati di conoscere l’offerta formativa di ISTUD; sarà inoltre possibile candidarsi e partecipare alle selezioni per i master di alta formazione direttamente nel pomeriggio dell’evento.

Ai percorsi post-laurea già citati e che verranno presentati si aggiunge quello di recente istituzione di User Experience per l’Inclusive Design, un master specifico sul digitale che forma professionisti in grado di tener conto di accessibilità, inclusività e sostenibilità nella progettazione di esperienze digitali. I cinque master si rivolgono ai laureati in discipline economico-sociali, giuridiche, psicologiche, umanistiche e tecnico-scientifiche.

“Abbiamo deciso per il secondo anno di fila dopo le restrizioni pandemiche di tornare a Napoli per presentare ai giovani talenti della Campania le possibilità di formazione e crescita che ISTUD Business School propone con i master post-laurea, progettati in collaborazione con le aziende per rispondere alle loro richieste di inserimento di profili preparati e pronti ad entrare nelle organizzazioni”, spiega Roberta Geusa, Responsabile divisione Master e Programmi per i Giovani di ISTUD Business School. “Presentare i nostri master – continua – è offrire ai giovani un trampolino di lancio verso il mondo del lavoro, è creare un ponte solido tra loro e le oltre 300 aziende partner del nostro field network, aiutandoli ad essere i veri protagonisti della loro vita e della loro carriera, perché diventino i leader di domani”.

Per ulteriori informazioni sull’evento “ISTUD Day Napoli – Libera il tuo Talento. Giornata di Orientamento al Lavoro e presentazione dei Master post – laurea” è possibile collegarsi alla pagina dedicata all’evento https://istudaynapoli.istud.it/

