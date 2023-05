Cerimonia Premiale del Memorial Pasquale Apicella-Giovanni Vivenzio

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Premiazioni finali assieme a sano sport e puro divertimento

DOMENICA 28 maggio dalle ore 9:00 alle 14:00

presso il Complesso Sportivo Kennedy a Napoli (quartiere Camaldoli)

Una mattinata all’insegna dello sport, del divertimento e dell’aggregazione si terrà domenica 28 maggio 2023 a partire dalle ore 9:00 da cui inizieranno le partite conclusive, fino alle 13:00 circa per il momento delle premiazioni, presso il Complesso Sportivo Kennedy sito in Napoli alla via Camillo Guerra nr. 60 (zona Camaldoli), in occasione della Cerimonia Premiale del II Memorial Pasquale Apicella-Giovanni Vivenzio, Agenti della Polizia caduti nell’adempimento del dovere.

Il torneo nasce, nell’ambito della Polizia di Stato con l’intento di mantenere vivo il ricordo non solo dei due colleghi, ma di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno perso la vita a lavoro.

Dietro questa complessa macchina organizzativa, quale mente ideatrice e braccio esecutivo, c’è l’ispettore Massimiliano Fenza.

L’evento conclusivo, ormai un appuntamento annuale, vuole essere un momento gioioso, senza dimenticare la finalità dell’iniziativa, che coinvolga tutti i partecipanti, in attività sportive, ludiche e ricreative.

Durante lo svolgimento delle partite, La Polizia di Stato sarà presente con i reparti speciali della Polizia Scientifica, Polizia Stradale, Fiamme Oro, Cinofili e Sommozzatori che illustreranno le loro quotidiane attività attraverso dimostrazioni pratiche che vedranno la partecipazione del pubblico.

Il Memorial allo scopo commemorativo abbina quello benefico: sin dal suo inizio è stata avviata una campagna di beneficienza che sarà destinata alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, presente in loco durante le premiazioni, con stand dedicato in cui sarà possibile acquistare gadget finalizzati alla raccolta fondi e spazi allestiti per l’intrattenimento dei più piccini.

Al termine dei giochi saranno effettuate le premiazioni delle squadre vincitrici delle due diverse categorie “Polizia di Stato” e “Professional”, nonché la consegna di riconoscimenti ai vari partecipanti, alla presenza di Autorità Civili, Militari ed Ecclesiali.

Grande novità di quest’anno: un torneo nel torneo! “EDUCHIAMO INSIEME“, questo il nome di un trofeo aperto alle Associazioni Calcistiche Campane che numerose hanno aderito con enfasi ed entusiasmo e che, attraverso la partecipazione di decine e decine di piccoli atleti che saranno premiati singolarmente, impegneranno tutti i numerosi campi del Complesso Kennedy durante la mattinata di domenica.

Le squadre partecipanti a questo trofeo in edizione 2023 sono: PARAISO F.C., VIP CLUB, VIRTUS BELSITO CALCIO, BOMBONERA, EUROPA, VOMERO, FALCONE.

L’auspicio è quindi quello di regalare ai napoletani un momento di spensieratezza, divertimento e convivialità, assistendo liberamente alle partite o partecipando alle iniziative della giornata.

