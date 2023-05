Arma dei Carabinieri, due militari campani ai vertici del SIC, neonato sindacato nazionale dell’Arma.

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Si tratta di Mario Iannotti, sannita di nascita e del napoletano Sossio D’Ambrosio.

Si chiama “SIC”, Sindacato Indipendente Carabinieri, la neonata associazione sindacale dei carabinieri che vede nell’organigramma nazionale e regionale, due militari in servizio alla sezione operativa della Compagnia di Marcianise (CE): Mario Iannotti, sottufficiale dell’Arma originario di S.Agata de’Goti (BN) ma buccianese di adozione nominato Segretario Nazionale con delega agli affari generali e Sossio D’Ambrosio, ufficiale dell’Arma originario di Frattamaggiore, nominato Segretario Regionale della Campania.

Il Segretario Generale, è invece Luigi Crocifisso Pettineo, in servizio alla Legione Carabinieri di Cagliari, dove è ubicata anche la sede del sindacato.

Una rivoluzione, questa sigla, come fanno sapere i militari che ne fanno parte, una conquista che affonda le radici nel 1978 e che ha visto la luce con la legge 46 del 28 aprile 2022, che ammette le associazioni professionali a carattere sindacale militare.

“Il nome non è scelto a caso”, precisa il segretario generale Pettineo, “ma per dare una connotazione ben precisa alla organizzazione sindacale e all’opera che porteremo avanti per la tutela degli interessi in campo economico, giuridico, professionale, previdenziale e assistenziale del personale in servizio.”

La neonata associazione sindacale, è un’organizzazione senza scopi di lucro e apolitica.

“Sindacato” sta ad indicare la lotta comune, “Indipendente “ invece, connota la capacità di operare in autonomia, preservando la libertà delle scelte strategiche e, di conseguenza , la loro incisività.

Soddisfazione per la nomina di Iannotti, è stata espressa dal senatore Domenico Matera, sindaco di Bucciano dal 2008 al 2023.

“Siamo soddisfatti e felici per la nomina del nostro concittadino Mario Iannotti, a segretario nazionale del SIC. La sua nomina, rappresenta un motivo di vanto ed orgoglio per tutto il paese. Mario oltre ad essere un militare integerrimo, è una persona seria e ben voluta in paese. Siamo davvero entusiasti – ha concluso Matera – ed auguriamo a lui ed a tutti i suoi colleghi, un proficuo lavoro”.

Della neonata associazione sindacale, è già attivo il sito, www.sindacatoindipendentecarabinieri.it, unitamente ai canali social, come Facebook e Youtube. Inoltre, fanno sapere dal sindacato, è possibile tesserarsi facendone richiesta specifica.

