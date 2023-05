E’ on line il nuovo singolo di MONTECREESTO dal titolo “Crème brûlée”

Per ulteriori informazioni, interviste o richieste di collaborazione, vi prego di contattarmi.

Il nuovo singolo Montecreesto è ora disponibile su tutti gli store digitali. Non perdete l’occasione di immergervi in questa nuova esperienza musicale e di scoprire l’arte di uno dei cantautori più promettenti della scena italiana.

Questa dichiarazione amara e realistica tocca l’animo del pubblico della Generazione Alpha, che vive le tormentate esperienze amorose giovanili come sensazioni e ricordi indelebili.

Il testo di “Crème brûlée” viene spiegato personalmente dall’artista: “ Spesso pensiamo che le relazioni finiscano o si evolvano da sole, come se avessero una volontà indipendente. In realtà ciò che cambia sono sempre e solo le persone. ‘Crème brûlée’ parla dell’amore di un uomo per una donna che non riconosce più, un amore destinato a finire. ”

Con questo nuovo singolo, Montecreesto continua a raccontare le sue storie d’amore e lo fa attraverso la sua musica intensa e ricca di pathos. Arcangelo Curci, vero nome dell’artista, con “Crème brûlée” compie un ulteriore passo avanti nel suo percorso artistico, un brano dal carattere soul che si distingue come uno dei più intensi e struggenti nella sua giovane discografia. Il sound downtempo con sfumature rock e gli arrangiamenti orchestrali creano un’atmosfera unica che avvolge l’ascoltatore.

“Crème brûlée” è stato prodotto da Luca De Gregorio e Luigi Scialdone già al mixer per i lavori di Erlend Oye, Fitness Forever, Foja, CoCo, Fabrizio Bosso, Joseph Capriati, Lele Blade, Ghemon, Livio Cori, London Symphonic Orchestra, Lucariello, Luché…).

È con grande entusiasmo che annunciamo il lancio del nuovo singolo di Montecreesto , intitolato “ Crème brûlée “. Dopo aver conquistato il pubblico con brani come “Olio di palma”, “Lacrima N°1”, “Bene così”, “Citazioni pop” e “Noi no”, Montecreesto torna sulla scena musicale con la sua sesta traccia, pubblicata attraverso l’etichetta Magma Music .

Cenni biografici:

Arcangelo Curci, vero nome di Montecreesto, si avvicina concretamente alla musica nel 2008, suonando prima la batteria, poi il pianoforte e iniziando presto a comporre i primi testi. Nel 2015, senza troppa convinzione, si iscrive alla facoltà di biologia ma quasi contemporaneamente parte per un tour, che durerà circa due anni e lo porterà in tutta Italia, insieme al rapper Francesco Paura.

Dal 2018, pur non abbandonando la musica, si dedica agli studi con più intensità fino a ottenere la laurea nel 2019. Successivamente inizia a lavorare come informatore scientifico. Questa professione gli dà una sicurezza economica ma la passione per la musica resta forte e, appena può, di notte e nei weekend, si dedica alla composizione di canzoni. Così nasce il progetto Montecreesto.