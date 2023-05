Casoria Film Festival: grande successo di pubblico, premiata anche una scuola di Venezia

Domenica 21 maggio, si è conclusa la prima edizione del Casoria Film Festival, rassegna voluta dal settore cultura del comune di Casoria e promossa all’interno del cartellone degli eventi Metropolitani di Napoli. La rassegna cinematografica ha riscontrato una grandissima partecipazione di pubblico, numeri importanti e partecipazione attiva sin dal primo giorno, l’evento é stato organizzato dalla C4C. A curare la direzione artistica è stato il regista Andrea Valentino. La serata conclusiva dedicata alla figura di Eduardo De Filippo é stata condotta da Enzo Attanasio e Luigi Credendino con la presenza di tantissimi ospiti a partire dal duo musicale delle Ebbanesis che hanno fatto cantare tutta la platea. Antonio Fiorillo ha raccontato del rapporto di Eduardo con la cucina, Chiara Vitiello e Mario Autore hanno emozionato il pubblico con due piccole perle del grande maestro. Durante la serata la gradita sorpresa del regista Sergio Rubini che ha inviato un videomessaggio al festival. Gianfranco Gallo, e la bravissima Alessandra Borgia, con le loro performance hanno meravigliato e stupito la platea presente in sala.Gli ospiti hanno premiato i film vincitori: Gianfranco Gallo ha consegnato il riconoscimento al miglior cortometraggio che è andato ad “Aria” prodotto dagli alunni della VAg dell’istituto Medi di San Giorgio a Cremano. Alessandra Borgia ha premiato il miglior spot sociale, ad aggiudicarselo “Malgrado tutto…me” prodotto dalla IV Ala del Liceo Giordano Bruno di Arzano sede di Grumo Nevano. Antonio Fiorillo ha consegnato la menzione speciale “primi passi nel cinema” al film “Il bambino mandarino” prodotto dalle classi delle sezioni A e B dell’ IC 8° Oriani – Diaz di Pozzuoli. Il Casoria film festival ha come obiettivo principale di avvicinare i giovani al cinema e, proprio per questo, è stato premiato “Il bambino invisibile” prodotto prodotto dalla Scuola Primaria Don Michele Martina e IC Rita Levi Montalcini di San Stino di Livenza (Provincia di Venezia), con il supporto del Festival di Giffoni nell’ambito del progetto School Experience. Soddisfatto l’assessore alla cultura Vincenzo Russo “La prima edizione del Film Festival Casoria ha ottenuto un ottimo riscontro, la formazione professionale dell’audiovisivo può rivelarsi un’ opportunità di crescita culturale per la nostra città, di confronto e magari di scelta lavorativa per il futuro dei nostri ragazzi. In questa direzione si sono sviluppate le prime tre giornate del festival presso la Biblioteca Comunale di Casoria “Mons. Mauro Piscopo”, luogo in cui i giovani delle scuole dell’area metropolitana di Napoli hanno incontrato attori, registi e tante altre professionalità del cinema”.

Le tre giornate sono state vissute intensamente ed ha visto l’avvicendarsi di tanti ospiti come Aldo Rapè, Antimo Campanile, Annalisa Insardà, Enzo Attanasio, Annalisa Ciaramella e Otwin Biernat che hanno instaurato un rapporto diretto con i ragazzi, coinvolgendoli rendendoli i veri protagonisti del festival.