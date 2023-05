Fabrizo Fedele Trio allo Slash Plus

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Questa sera ore 20:45 allo Slash Plus, via Gemito 20, Vomero

Fabrizio Fedele Trio è un progetto nato nel 2002 e che porta avanti il concetto di trio strumentale ma con influenze multiple che vanno dalla forma canzone pop-rock al jazz modale con sonorità elettriche e suggestive atmosfere. La giornalista Maltese Ramona Depares del quotidiano Times Of Malta ha coniato per loro il termine Electric Modal Jazz.

Dal vivo il Trio propone brani tratti dalla propria discografia più un selezionato numero di cover rielaborate in linea con il repertorio degli inediti. Il tutto condito con lunghi spazi improvvisativi, sempre diversi, sempre nuovi.

DISCOGRAFIA:

The Invisible Part Of Me – (Afrakà Records – 2003 – CD)

If I Had Mechanical Wings – (Afrakà Records – 2005 – CD)

Glue – (Afrakà Records – 2007 – CD)

Brotherhood Of The Wine – (Afrakà Records – 2009 – CD)

Ashes 1989 / Part 1 – (Materia Principale – 2012 – CD)

Ashes 2013 / Part 2 – (Materia Principale – 2013 – CD)

Il Sole Rislende In Indocina – (Spazio Creativo ed. – 2014 – CD+libro)

Between Jupiter and Mars – (Rainbow Independent Label – 2017 – VINILE)

ON AIR: live session – (Rainbow Independent Label – 2018 – DVD+digital CD)

Addicted To Different Monsters – (Elison Musique – 2020 – CD)

René a Paris – (Cellar Studio/Elison Musique – 2022 – CD single)

Turkish March – (Cellar Studio – 2022 – CD single)

Kam & Nick – (Cellar Studio – 2022 – EP)

Akiba – (Cellar Studio – 2023 – CD single)



Hebephrenic Hibakusha – (Cellar Studio – 2023 – CD)

Fabrizio Fedele Trio: Fabrizio Fedele: guitar

Corrado Calignano: bass

Davide ferrante: drums

