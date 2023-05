Esce “Gattocane” il debut album del misterioso UAH

Da oggi è disponibile sulle piattaforme digitali “Gattocane” il debut album di UAH (UnleashAnemaHit). Dopo la pubblicazione dell’Ep “Uah You” esce il 19 maggio il primo full-length composto da nove brani anticipati dal singolo “ Notte Piovane ”. L’album è distribuito da Disordine Dischi.

UAH, il misterioso e intrigante cantautore partenopeo, si distingue per la sua volontà di rimanere nell’ombra evitando l’esposizione mediatica. In un’epoca in cui l’immagine e l’ossessione per l’apparire dominano la scena musicale, UAH ha scelto di mettere al centro la sua musica e i testi senza alcun desiderio di protagonismo superficiale.

Ma non è solo la personalità enigmatica a rendere UAH unico nel panorama musicale italiano. Il suo particolare metodo di scrittura e composizione è altrettanto straordinario. UAH crea le sue canzoni durante lunghi viaggi in auto, soste in autogrill e trascorrendo ore in solitudine nel suo garage. È in questi momenti, circondato da un’atmosfera intima e privata, che trova l’ispirazione per i suoi testi profondi ed emozionanti.

La musica di UAH è un intrigante mix di sonorità indie, il suo è un cantautorato contemporaneo con influenze future pop, incursioni electro e rock, in cui riecheggiano riconoscibili influenze ’90s

Le canzoni di UAH vi porteranno in un viaggio emozionante attraverso melodie intense e testi riflessivi, su tematiche come la violenza psicologica, le relazioni difficili, il vituperio dell’ambiente, i fallimenti che ognuno incontra nella vita e la capacità di reagire, trovando la propria luce interiore, in quel fanciullo che ognuno si porta dentro e che non smette di credere ai propri sogni. Con “Gattocane” UAH si conferma come un artista unico, capace di catturare l’attenzione del pubblico con la sua musica coinvolgente e sincera, fatta di ricerca e carica di significato.