BASKET AA&S CENTRO ESTER ELIMINA TORRE DEL GRECO E CENTRA LAFINALE PLAYOFF

AA&S CENTRO ESTER ELIMINA TORRE DEL GRECO E CENTRA LA FINALE PLAYOFF

Sporting Torre del Greco 70

AA&S Centro Ester 86

Parziali : 18-19 16-25 (34/44); 10-22 (44/66) 26/20

S. Torre Greco : Romito 10-Regine 9-Fiscale 13-Monaco – La Sala 16-Ammendola 3-Vontoure 7- Celentano 5- Germano 2- Paolillo 3- Manzo 2- Veneziano. All.re Mazza L.

AA&S Centro Ester : Alaimo 19-Guarino 13-Fiore 22- Pecchia 7- Gaudino – Romano 4- Ostricaro 2-Notari 3- Cozzolino – Barone – Conforto 13- Prete 3. All.re Monteleone F . Ass.Romano A. – Sicignano V.

TORRE DEL GRECO – Il sogno playoff per l’AA&S Centro Ester prosegue con una nuova agevole affermazione esterna. La vittoria in casa dello Sporting Torre del Greco conclude alla seconda gara la seconda serie dei playoff promozione in serie C.

La squadra di coach Monteleone questa volta non si è fatta sorprendere dal grande coraggio degli atleti corallini che domenica sera avevano impensierito quelli di Barra fino alla sirena finale. La vittoria di Torre è stata quella del gruppo. Tutti gli uomini hanno fatto la loro parte meritando l’applauso finale degli appassionati di basket deliziati dalle giocate degli atleti in campo.

Buona la vena di Guarino e Alaimo che hanno aiutato Fiore e Conforto a fare salire il punteggio. Ma anche Romano, Notari, Pecchia e gli altri hanno fatto la loro parte. Una prova del collettivo che ha saputo anche sopperire all’assenza di Gianluca Tredici, costruendo l’impresa punto dopo punto.

La squadra del presidente Pasquale Corvino adesso riposa ed attende di conoscere l’esito della bella fra Matese e Casal di Principe per conoscere il nome dell’avversaria da affrontare in finale.

