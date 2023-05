Napoli Fashion Week 2023

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Presentazione edizione/progetto giorno 20 Maggio ore 12,00 PAN Palazzo delle Arti via dei Mille Napoli

Napoli Fashion Week scalda i motori per la nuova edizione 2023 presentando quest’anno delle grosse novità che hanno rivoluzionato e dato maggiore spessore a questa edizione di moda e arte patrocinata dal Comune di Napoli .

Quest’anno NFW presenta la nuova edizione unitamente agli istituti scolastici e accademie di moda che hanno aderito al progetto fondato sui giovani emergenti e promesse della moda.

Il patron / Art Director Alessandro Di Laurenzio ha voluto rivoluzionare il format dedicandolo principalmente ai Brand Campani che in un certo modo faranno da madrine ai giovani stilisti e artisti che provengono dal settore scolastico e accademico , i primi Istituti e Accademie della moda che hanno creduto in questo progetto sono istituto Bernini De Sanctis, Istituto Sannino De cillis ( ospite alla presentazione) ISD Istituto di Design , Napoli Fashion Week con essi sposa in maniera concreta il progetto PCTO alternanza scuola lavoro in modo da creare un anello di congiunzione con le aziende pronte ad accogliere queste nuove promesse .

Una Napoli Fashion Week Academy School si può dire in questo caso, senza finalità di lucro sostenuta per affrontare le spese dalle parti che hanno aderito, cogliendo l’opportunità di rilanciare il settore moda Campana ma sopratutto di farlo conoscere oltre regione unitamente alle bellezze monumentali che la regione e tutta l’italia detiene.

Una “Mission” che vede come maggior partner tecnico l’Accademia di Liliana Paduano che metterà in campo tutto il suo know How nel make up e acconciature di validissimi hair stylist .

Un evento importante che dopo la presentazione del progetto vede nei giorni seguenti degli appuntamenti creati stile fashion street con la varie modelle , brand, stilisti, studenti per la realizzazione di shooting e clip nell’attesa del grande evento di Ottobre.

NFW si avvale nella sua squadra di importanti figure che daranno pieno supporto nei ruoli assegnati tra cui Walter Crema responsabile rapporti con i brand che vivono nel progetto , Antonio Cernicchiara responsabile del concorso Miss Napoli Fashion week finalizzato per scoprire nuovi talenti da premiare e introdurre le ragazze come modelle su questa importante passerella di Ottobre .

L’evento e concorso saranno presentati dal noto presentatore Erennio De Vita giornalista televisivo che vanta alle spalle presentazioni di importanti premi cinematografici ,teatrali, musicali, letterari e attualmente presentatore ufficiale delle selezioni di Miss Italia dal 1994 , Erennio sarà affiancato a pari merito da Chiara Cernicchiara nota nel settore del cinema e televisione e modella , le interviste di backstage e esterne (fuori campo) dell’evento e programma televisivo Napoli Fashion Week show saranno affidate a Genny Buselli noto showman di importanti eventi mondani . Testimonial di questo evento è Tatiana Nicoleta Raducanu reduce delle ultime passerelle di moda parigine e londinesi , modella di calibro internazionale che ci ha raggiunti da Milano per non mancare questo importante appuntamento.

Un programma che inizia in presentazione il 20 maggio per la presentazione e si conclude a fine anno vedendo nel mezzo micro eventi street , concorso di bellezza, evento principale ad Ottobre dove vedremo sfilare le creazioni di moda, concludendo a dicembre con la presentazione del calendario con ultimo evento moda 2024 .

Un evento che si pregia di essere artefice di un reale rilancio della moda ma principalmente di aprire le porte alle promesse di questi settori introducendoli grazie a importanti Brand in un primo incontro e esperienza con il mondo lavorativo siglandolo con il programma PCTO , è doveroso citare i primi brand, che hanno aderito ad accogliere nelle loro aziende i giovanissimi stilisti, essi sono Elamas Phil , Sarah Chole , Gold Miller , Jenè , By Italian Style, Federica Erre, Annè Urban Fashion, Mc Laurent , Effebi , Naida , Di Biasi e Kamila , Marina Talia , Celye , Dairesy, Mironcè, Le Sarte Del Sole , Miss Bastoncino , GM by Gay MATTIOLO , TLPT Maison Telepathie , ADB69

