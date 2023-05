Bono Vox a piazza Orefici per indossare il Vesuvio al dito

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

In questi giorni Bono Vox, in gita a Napoli per il suo concerto Stories of Surrender al Teatro di San Carlo, ha apertamente dichiarato la sua simpatia per il Napoli e il suo amore per la città e tutto ciò che essa rappresenta nell’immaginario collettivo: sole, mare, pizza, Vesuvio.

Ed è proprio il Vesuvio ciò che ha attirato la rockstar in piazza Orefici, per provare i vari pezzi del marchio Vesuves Gioielli. Nelle foto scattate alla Gioielleria Giuseppe Marsella (anche designer della linea), il cantante indossa, oltre ad alcuni anelli della collezione, anche la collana MoonSun, con il gran sole in evidenza, che risplende – come la fortuna – su Napoli, soprattutto dopo la vincita dell’agognato scudetto.Sembra proprio che Vox abbia gradito la fattura artigianale dei gioielli Vesuves, rigorosamente fatti a mano, in vendita esclusiva alla gioielleria Marsella.

Ma in realtà, come molti ben sapranno, a Napoli Bono Vox c’è sempre, tutto l’anno: è il suo sosia ufficiale, nonché fotografo dei vip, Roberto Minini, in questi giorni preda dei fan di Vox che lo scambiano ripetutamente per la rockstar irlandese. Nelle foto, Roberto Minini è in visita al suo amico di infanzia Giuseppe Marsella, ed è da sempre amante delle sue creazioni.Del resto, quale modo migliore per festeggiare la vittoria del Napoli se non regalandosi un gioiello che raffigura il Vesuvio, il sole, la creatività e l’artigianalità della nostra bella Napoli?

