Cisl Fp Caserta, al via le assemblee unitarie sui luoghi di lavoro a sostegno della manifestazione del 20 maggio

Quest’oggi assemblea unitaria al Comune di Caserta, comparto Funzioni Locali, in vista della manifestazione del 20 maggio a Napoli, per una nuova stagione del lavoro e dei diritti

“Abbiamo organizzato unitariamente una campagna di assemblee in tutti i luoghi di lavoro e nei territori – spiega Franco Della Rocca, Segretario Generale Cisl Fp Caserta – abbiamo iniziato oggi con gli enti locali e le funzioni locali con il comune di Caserta.

A breve seguirà l’assemblea presso l’Azienda Ospedaliera di Caserta e all’ospedale di Aversa, di seguito saremo all’INPS Caserta e copriremo le varie sedi delle funzioni centrali.

Queste assemblee intendono sostenere la manifestazione che abbiamo organizzato unitariamente il 20 maggio a Napoli per la tutela dei redditi, per la riforma del fisco, la riforma del sistema previdenziale soprattutto, è il potenziamento della sanità.

Chiediamo un aumento reale del valore delle pensioni e dei salari garantire il diritto universale alla salute e il miglioramento di condizione di vita delle lavoratrici e dei Lavoratori nei luoghi di lavoro”.

Serve un accordo tra governo, sindacati e imprese, frenando la speculazione, mettendo sotto controllo prezzi e tariffe e rilanciando il valore reale di salari e pensioni.

Gli elementi che emergono dalla riunione avuta domenica sera con il Governo e dalle

anticipazioni di queste ore ci consentono una valutazione articolata, fatta di chiari e scuri.

E’ sicuramente positiva l’operazione sul cuneo fiscale, che recepisce nostre precise richieste e che ora va ancora rafforzata, collegata ad una riforma complessiva del fisco che sgravi anche pensionati e famiglie.

La Cisl pensa che questo strumento debba essere di natura contrattuale e non “imposto” in modo unilaterale dalle aziende. Bisogna far passare un messaggio molto importante: la precarietà si combatte agendo sul piano dei costi e non delle regole.

Bisogna incentivare il tempo indeterminato, in particolare le forme ad alto valore formativo come l’apprendistato. La flessibilità deve essere negoziata e molto meglio pagata di come non lo sia ora. Dobbiamo fare in modo che i contratti a termine costino di più rispetto a quelli stabili. E quel di più deve alimentare un fondo di solidarietà nazionale per garantire pensioni dignitose ai giovani.

