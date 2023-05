Boscoreale, finanziate le attività per l’estate. Faraone: “Campi estivi per bambini”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il governo di centrodestra ha stanziato un fondo pari a 60 milioni di euro ai Comuni per iniziative da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2023 di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa per i minori. Parte di questi fondi saranno destinati al Comune di Boscoreale, che già l’anno scorso attivò iniziative sociali ed educative per l’estate.

Spiega Francesco Faraone, candidato sindaco alle elezioni del 14 e 15 maggio: “E’ un progetto che abbiamo già realizzato nella precedente amministrazione e che sarà promosso anche per quest’anno: avvieremo campi estivi per i nostri bambini, con una particolare attenzione per le famiglie che restano in città”

