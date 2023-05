Napoli: Uno scudetto che promuove l’economia oltre allo sport

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“Uno scudetto che rafforza il tessuto sociale e promuove l’economia di un territorio ineguagliabile”. Ne è convinto l’economista Gianni Lepre, consigliere del Ministro della Cultura che a caldo ha commentato la vittoria matematica del terzo scudetto da parte del Napoli. “A giudicare dai numeri del turismo in città come in tutta la regione – ha proseguito Lepre che tra l’altro è presidente della Commissione Reti e Distretti Produttivi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli – questo terzo scudetto può essere considerato tra le leve di sviluppo di un territorio inimitabile che aveva solo bisogno di credere in se stesso, e il calcio è stato il migliore dei pretesti”. Il prof. Lepre ha poi chiarito: “Esiste una sostanziosa fetta del turismo di massa, di quel quarto di milione che ha preferito Napoli in queste settimane, che sono arrivati in città non solo per le sue bellezze, per la sua cultura, per l’impareggiabile enogastronomia, ma anche per la grande festa scudetto che è riuscita a calamitare l’attenzione del mondo intero. Da New York a Sidney, da Toronto a Dubai, da Rio De Janeiro a Tokyo, i Napoli fans club hanno festeggiato portando l’azzurro del nostro cielo sotto tutti i cieli del mondo. Ovviamente festeggiare questo a Napoli è stato il plusvalore del turismo scudetto”. Il prof. Lepre ha poi concluso: “Se dovessimo tradurre tutto ciò in soldoni, allora è facile immaginare che tutti i pronostici economici sono gioiosamente saltati, portando nelle casse della città come dell’intera regione almeno il doppio di quello che era stato preventivato dalle associazioni di categoria. Istituzionalizzare gli avvenimenti associandoli alle grandi direttrici di cultura, artigianato, mare ed enogastronomia, vorrebbe dire avere una città capitale internazionale del turismo”.

