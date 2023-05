La strada sotto al Vesuvio, presentazione alla libreria Raffaello

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Giovedì 11 maggio 2023 ore 18,30

Via Kerbaker 35 – Napoli

NAPOLI – Un mondo perduto, ma forse non del tutto, quello su cui vuole accendere i riflettori il libro La strada sotto al Vesuvio (Apeiron Edizioni, pagg. 200, euro 12) del sociologo Giovanni Attademo. Il testo sarà presentato a Napoli giovedì 11 maggio 2023 alle ore 18,30 presso la libreria Raffaello del Vomero (Via Kerbaker 35).

Dopo i saluti di Gianni Di Costanzo (Apeiron Edizioni), introduce e modera Ersilia Di Palo (scrittrice). Con l’autore ci saranno: Gianfranca Ranisio (antropologa), Roberto Fasanelli (psicologo sociale). Letture di Clotilde Punzo (dirigente dell’Accademia delle Belle Arti).

Il libro

La strada sotto al Vesuvio racconta storie, fatti, avvenimenti in una strada di Trecase: ‘A Lavarella (oggi Via Ciro Menotti) che vedono protagonista l’autore e tante altre persone vissute in quei luoghi negli anni ‘60/’70.

Leggendo il volume sembra quasi di ripercorrere vie e strade incrociando sguardi, ascoltando voci e suoni popolari.

A Trecase prendono forma le molteplici figure dell’anima che abitavano la cortina abbascio ‘a lavarella: Il maestro Cozzolino, Gigino Langillotto e Lalena Saccavecchia, Ciccio Chiavarelli, Zì Salvatore, Carmela ‘a Capona, Totonno ‘e zia Maria, Salvatore ‘o scarpar, la signora Ninuccia, Ciccio ‘Ammiraglio, Don Antonio Izzo, Maria ‘a comunista, nonna Angela, nonno Antonio, Nennella, zio Felice ‘o scarpar’.

L’autore

A lungo dirigente del Comune di Napoli per i servizi rivolti all’infanzia e l’adolescenza, Giovanni Attademo è sociologo esperto in programmazione, progettazione e gestione d’interventi nell’ambito delle politiche sociali. Si è occupato in particolare del sostegno alle famiglie e della prevenzione del disagio e della devianza minorile, producendo studi, ricerche e pubblicazioni sull’argomento. È stato docente incaricato di Politiche Sociali del Dipartimento di Scienze Sociali nell’Università degli Studi di Napoli Federico II e attualmente collabora con la cattedra di Innovazione Sociale.

Negli ultimi anni ha pubblicato, tra gli altri, per Homo Scrivens il volume Aspettando il 112. L’azzardo, l’impegno, i dubbi (2016) scritto con Mario Petrella e Sergio D’Angelo. Per Gesco Edizioni, con Mario Petrella ha pubblicato il volume Una leggera brezza tra i miei capelli. La metodologia della Formazione-Intervento nella relazione di aiuto per operatori sociali e sociosanitari (2016).

