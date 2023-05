0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Tre atlete dell’Arzano Volley premiate dalla Federico II nel corso della prima edizione di “Atleta federiciano”, riconoscimento attribuito ai migliori sportivi universitari. Il prestigioso riconoscimento rilasciato dall’ateneo napoletano è finito fra le mani del capitano Francesca Passante, del libero Valeria Piscopo e dell’emergente Ilaria Rinaldi.

L’iniziativa “Atleta federiciano”, è alla sua prima edizione e punta a promuovere lo sport e sostenere gli studenti impegnati in attività sportive che richiedono un elevato impegno nella conciliazione della doppia carriera universitaria e sportiva agonistica.

“Il brillante percorso di studio delle nostre ragazze impegnate in dipartimenti che richiedono impegno e concentrazione si è sposato con gli altrettanti risultati positivi del campo. Alle lodi dei professori aggiungiamo le nostre per la conquista del primo posto nella regular season del campionato nazionale di serie B1 femminile” spiega con orgoglio il presidente Raffaele Piscopo presente all’evento.

La manifestazione ha visto la partecipazione del Rettore dell’Ateneo Federico II Matteo Lorito, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del Presidente CRUI Salvatore Cuzzocrea, della Dirigente medico – Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Maria Teresa Menzano, del Presidente del CONI Giovanni Malagò, del Presidente Regionale FederCUSi Felice Lentini, e del Presidente della Rete del Sistema Universitario Sportivo Nazionale UNISPORT Paolo Bouquet.

“Eventi come questo speriamo che vengano replicati presto anche nelle scuole, perché lo sport è la migliore delle valvole di sfogo per tutti gli studenti e le studentesse. Per noi portare avanti la carriera universitaria e gli impegni sportivi è stata una bella sfida che ci ha aiutato ad organizzare al meglio il nostro tempo consentendo di non perdere di vista nessuna delle nostre passioni” spiegano le dirette interessate.

