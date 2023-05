Sicurezza e Partecipazione, “Nessun quartiere sarà più periferia”. Fiorillo incontra i cittadini di via Musci

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Continua il tour della lista Siamo il Domani per i quartieri di Pollena Trocchia e, ancora una volta, un bagno di folla accoglie Pasquale Fiorillo e i suoi candidati. Grande partecipazione ieri sera a Il Camino la coalizione ha incontrato i cittadini del quartiere Musci. I candidati hanno spiegato i punti in programma per il rilancio della cultura illustrando innanzitutto il progetto della mediateca che raccoglierà storia e cultura del territorio, è più il community hub che intendono realizzare a palazzo Santangelo.

Ma nel corso della serata il candidato sindaco Pasquale Fiorillo si é concentrato anche sulle problematiche del quartiere Musci.

“Il nostro obiettivo è rendere centrale ogni quartiere della nostra città, e per fare questo è necessario puntare sulla sicurezza – ha detto Fiorillo – puntando all’installazione di un capillare sistema di videocamere, al potenziamento delle risorse umane al comando della polizia locale e alla gestione associata dei vigili con i comuni limitrofi in un contesto di collaborazione finalizzato a rendere alto il controllo del territorio”. Centralità, dunque, ma anche servizi. “Puntiamo a portare i servizi sociali nei quartieri periferici e a valorizzare le strutture esistenti al fine di portare in via Musci anche l’anagrafe e lo stato civile per evitare ai cittadini continui spostamenti verso la casa comunale”. E, ancora, “Miglioreremo la viabilità. Il sostegno al nostro progetto – ha concluso Fiorillo -, a noi tutti di Siamo il Domani é impegno condivido è un patto per garantire un futuro migliore alla nostra cittadina e a noi stessi”.

