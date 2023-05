“Non ho pretese di alcun genere, preferisco lavorare sotto traccia, lasciando agli altri il vanto e l’orgoglio. Ho solo voglia di continuare a portare avanti le mie idee ed il mio operato, guardando avanti, andando oltre ogni schieramento”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Elezioni amministrative a Bucciano, il vicesindaco Samuele Ciambriello traccia il bilancio del suo operato e inaugura la campagna elettorale in via Roma a Bucciano al fianco del candidato sindaco Pasquale Matera.

Pronti, via, si parte.

E’ iniziata ufficialmente nella serata di ieri, mercoledì 3 maggio, la campagna elettorale della lista Per Bucciano, a sostegno della candidatura a sindaco dell’avvocato Pasquale Matera.

Una scelta di continuità, voluta da tutta la maggioranza uscente, a sostegno del fratello del sindaco in carica, il senatore Domenico Matera.

Tra gli interventi della serata, significativo e di alto profilo politico, quello del vicesindaco uscente Samuele Ciambriello, che dopo essersi presentato per la prima volta nel 2018 al fianco di Domenico Matera, ha deciso di dare continuità alla sua azione politica, appoggiando convintamente la scelta di essere al fianco dell’avvocato Pasquale Matera.

“Non ho apparati né potentati alle mie spalle, ma solo la forza delle idee, dei progetti e la spinta di ogni singolo cittadino che da sempre ha creduto nel mio modo di fare – ha esordito Ciambriello – Lealtà, coerenza, ascolto dell’altro, rispetto dell’altro, sono i punti cardine del mio agire politico. Ed è per questo che coerentemente ho deciso anche stavolta da che parte stare. Coerentemente, sì, – ha proseguito il vicesindaco – perché credo che Pasquale Matera rappresenti il continuum giusto di un discorso, per me, intrapreso 5 anni fa. Un discorso in cui sono stato coinvolto in prima persona e che ho deciso illo tempore di abbracciare e di sposare, anche a grazie soprattutto a lui. Un discorso che mira al futuro e che ritengo possa essere portato avanti nella maniera migliore possibile, dall’avvocato Pasquale Matera, a cui mi lega una profonda stima ed amicizia”.

Ringraziamenti e parole di stima, Ciambriello le ha riservato anche al sindaco uscente, Domenico Matera.

“Desidero ringraziare il sindaco Domenico Matera, giunto al termine del proprio mandato. Grazie per la sua intelligenza politica, per il suo carisma, per il suo essere leader e per il suo credere nel concetto di squadra. Sono certo che continuerà ad essere punto di riferimento costante per Bucciano, nelle vesti di senatore della Repubblica”.

Tanti gli obiettivi raggiunti dall’amministrazione Matera, negli ultimi cinque anni in cui Ciambriello ha ricoperto prima la carica di assessore e poi quella di vicesindaco.

“Nel corso di questi ultimi cinque anni, sono stati raggiunti tanti obiettivi – ha incalzato Ciambriello – . Penso alla istituzione delle tre borse di studio che hanno consentito a tre giovani concittadine, di rappresentare Bucciano negli Stati Uniti presso le Nazioni Uniti, penso alla istituzione del Forum dei giovani, penso ai tanti giovani del servizio civile, che si sono spesi e si spendono al servizio della collettività. Penso alla realizzazione ed al completamento di tante opere pubbliche. Penso alla valorizzazione delle nostre bellezze paesaggistiche ed architettoniche, penso al turismo religioso, penso al turismo enogastronomico, alla valorizzazione delle strutture sportive all’avanguardia di cui Bucciano può usufruire, alla valorizzazione delle strutture agricole e dei prodotti agricoli che il nostro territorio offre”.

Nessuna promessa agli elettori, ma solo passione ed impegno, che Ciambriello ha ribadito alla fine del suo intervento.

“Io non ho promesse vane e vuote da fare, cari concittadini, se non promettere impegno, passione, grinta e cuore – ha ribadito il vicesindaco uscente – . Sì, cuore, perché in tutto quello che faccio ci metto il cuore. Si, cuore, perché io ho #buccianondocore”.

Uno slogan vincente, che caratterizzerà ancora una volta la campagna elettorale di Samuele Ciambriello, che punta alla rielezione in seno al consiglio comunale di Bucciano, nella tornata del 14 e 15 maggio prossimo.

Pagine Social Samuele Ciambriello

https://www.facebook.com/samuele.ciambriello.1

https://instagram.com/samuele.ciambriello?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Commenti

commenti